Daily arrest report for May 18, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/18/17
|CLASSING, SARA ANN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/18/17
|DIMARZO, DENNIS WAYNE
|PEACE ORDER: FAIL TO COMPLY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/18/17
|DIMARZO, DENNIS WAYNE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/18/17
|DIMARZO, DENNIS WAYNE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/18/17
|DIMARZO, DENNIS WAYNE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/18/17
|ESCOLOPIO, ZACHARY DAKOTA
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/18/17
|FRIEDMAN, APRIL LYN
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|5/18/17
|FRIEDMAN, APRIL LYN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/18/17
|FRIEDMAN, APRIL LYN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/18/17
|KNOTT, KEVIN MICHAEL
|VIOLATION OF PROBATION
|5/18/17
|MORFOOT, KRISTINA NICOLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|5/18/17
|MORFOOT, KRISTINA NICOLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|5/18/17
|MORFOOT, KRISTINA NICOLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|5/18/17
|MORFOOT, KRISTINA NICOLE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|5/18/17
|MORFOOT, KRISTINA NICOLE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|5/18/17
|RENDELMAN, MATTHEW EDWARD
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|5/18/17
|RENDELMAN, MATTHEW EDWARD
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/18/17
|RIGGS, MICHAEL WAYNE
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|5/18/17
|RIGGS, MICHAEL WAYNE
|THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|5/18/17
|RIGGS, MICHAEL WAYNE
|USE/DISCLOSE CREDIT CARD NUMBERS
|HELD AT CCDC
|5/18/17
|RIGGS, MICHAEL WAYNE
|CONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|5/18/17
|RIGGS, MICHAEL WAYNE
|CON - THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|5/18/17
|RIGGS, MICHAEL WAYNE
|CON-FRAUD IDENT INFO THFT $1K-<$10K
|HELD AT CCDC
|5/18/17
|RIGGS, MICHAEL WAYNE
|FRAUD IDENT INFO THFT $1K-<$10K
|HELD AT CCDC
|5/18/17
|RIGGS, MICHAEL WAYNE
|CON-FRAUD ID INFO THFT $1K -<$10K
|HELD AT CCDC
|5/18/17
|RIGGS, MICHAEL WAYNE
|FRAUD ID INFO THFT $1K -<$10K
|HELD AT CCDC
|5/18/17
|RIGGS, MICHAEL WAYNE
|CON-USE/DISCLOSE CREDIT CARD NUMBERS
|HELD AT CCDC
|5/18/17
|ROSS, MICHAEL JAY
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/18/17
|TERRY, JUSTIN LEE
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|5/18/17
|WILES, DUSTIN CHANCE
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|5/18/17
|WOLFORD, JO ANNA
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE