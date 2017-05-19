Timeline: The Sister Catherine Cesnik case

Daily arrest report for May 18, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/18/17CLASSING, SARA ANNVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/18/17DIMARZO, DENNIS WAYNEPEACE ORDER: FAIL TO COMPLYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/18/17DIMARZO, DENNIS WAYNE RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/18/17DIMARZO, DENNIS WAYNE RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/18/17DIMARZO, DENNIS WAYNE RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/18/17ESCOLOPIO, ZACHARY DAKOTACONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/18/17FRIEDMAN, APRIL LYNTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
5/18/17FRIEDMAN, APRIL LYNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/18/17FRIEDMAN, APRIL LYNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/18/17KNOTT, KEVIN MICHAELVIOLATION OF PROBATION 
5/18/17MORFOOT, KRISTINA NICOLECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
5/18/17MORFOOT, KRISTINA NICOLECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
5/18/17MORFOOT, KRISTINA NICOLECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
5/18/17MORFOOT, KRISTINA NICOLECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
5/18/17MORFOOT, KRISTINA NICOLECDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
5/18/17RENDELMAN, MATTHEW EDWARDCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
5/18/17RENDELMAN, MATTHEW EDWARDFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/18/17RIGGS, MICHAEL WAYNETHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
5/18/17RIGGS, MICHAEL WAYNETHEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
5/18/17RIGGS, MICHAEL WAYNEUSE/DISCLOSE CREDIT CARD NUMBERSHELD AT CCDC
5/18/17RIGGS, MICHAEL WAYNECONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
5/18/17RIGGS, MICHAEL WAYNECON - THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
5/18/17RIGGS, MICHAEL WAYNECON-FRAUD IDENT INFO THFT $1K-<$10KHELD AT CCDC
5/18/17RIGGS, MICHAEL WAYNEFRAUD IDENT INFO THFT $1K-<$10KHELD AT CCDC
5/18/17RIGGS, MICHAEL WAYNECON-FRAUD ID INFO THFT $1K -<$10KHELD AT CCDC
5/18/17RIGGS, MICHAEL WAYNEFRAUD ID INFO THFT $1K -<$10KHELD AT CCDC
5/18/17RIGGS, MICHAEL WAYNECON-USE/DISCLOSE CREDIT CARD NUMBERSHELD AT CCDC
5/18/17ROSS, MICHAEL JAYTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/18/17TERRY, JUSTIN LEEFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
5/18/17WILES, DUSTIN CHANCEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
5/18/17WOLFORD, JO ANNATHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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