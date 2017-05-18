Daily arrest report for May 17, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/17/17
|DAVIS, MORGANA ROSE
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|5/17/17
|FRANKS, BILLIE JO
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|5/17/17
|GARRETT, RONALD EDWARD JR
|NEGLIGENT MANSLAUGHTER-AUTO/BOAT/OTHER VEHICLE
|HELD AT CCDC
|5/17/17
|GISRIEL, JASON EARL
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|5/17/17
|HUTSON, DENNIS ABRAHAM
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/17/17
|RENNER, VERNON SAMUEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/17/17
|WAGNER, BERNARD STEPHEN JR
|ARSON/THREAT
|HELD AT CCDC
|5/17/17
|WAGNER, BERNARD STEPHEN JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/17/17
|WAGNER, BERNARD STEPHEN JR
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|5/17/17
|WISHON, JEREMY
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/17/17
|WISHON, JEREMY
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/17/17
|WISHON, JEREMY
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC