Police: Priest's DNA does not match evidence from crime scene killing of nun

Daily arrest report for May 17, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/17/17DAVIS, MORGANA ROSETHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
5/17/17FRANKS, BILLIE JOTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
5/17/17GARRETT, RONALD EDWARD JRNEGLIGENT MANSLAUGHTER-AUTO/BOAT/OTHER VEHICLEHELD AT CCDC
5/17/17GISRIEL, JASON EARLDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
5/17/17HUTSON, DENNIS ABRAHAMASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/17/17RENNER, VERNON SAMUELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/17/17WAGNER, BERNARD STEPHEN JRARSON/THREATHELD AT CCDC
5/17/17WAGNER, BERNARD STEPHEN JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/17/17WAGNER, BERNARD STEPHEN JRMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
5/17/17WISHON, JEREMYFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/17/17WISHON, JEREMYFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/17/17WISHON, JEREMYFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
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