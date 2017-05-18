Police: Priest's DNA does not match evidence from crime scene killing of nun

Daily arrest report for May 16, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/16/17BROWN, MELVIN MARQUISESCAPE - SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/16/17BROWN, TARA YALEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/16/17CHEATWOOD, STEVEN CHRISTOPHERCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/16/17FLETCHER, ABBY LEIGHCDS-POSS W/I DEL CONFINEMENTHELD AT CCDC
5/16/17GISINER, CODEY ASHTONARSON/THREATHELD AT CCDC
5/16/17HORNER, WILLIAM ROBERTDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/16/17HORNER, WILLIAM ROBERTDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/16/17HORNER, WILLIAM ROBERTDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/16/17INTERIANO-PALMA, ARLE DANIELCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/16/17RILEY, STEPHEN DOUGLASCONTEMPT OF PRE-TRIALHELD AT CCDC
5/16/17SHAFFER, ADAM DANIELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/16/17SHAFFER, ADAM DANIELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/16/17SHAFFER, ADAM DANIELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/16/17STAYMATES, LINDSEY RENEETHEFT: LESS $1,000 VALUE 
5/16/17STAYMATES, LINDSEY RENEECDS:POSSESS-NOT MARIJUANA 
5/16/17STAYMATES, LINDSEY RENEECDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
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