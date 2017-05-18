Daily arrest report for May 16, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/16/17
|BROWN, MELVIN MARQUIS
|ESCAPE - SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/16/17
|BROWN, TARA YALE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/16/17
|CHEATWOOD, STEVEN CHRISTOPHER
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/16/17
|FLETCHER, ABBY LEIGH
|CDS-POSS W/I DEL CONFINEMENT
|HELD AT CCDC
|5/16/17
|GISINER, CODEY ASHTON
|ARSON/THREAT
|HELD AT CCDC
|5/16/17
|HORNER, WILLIAM ROBERT
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/16/17
|HORNER, WILLIAM ROBERT
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/16/17
|HORNER, WILLIAM ROBERT
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/16/17
|INTERIANO-PALMA, ARLE DANIEL
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/16/17
|RILEY, STEPHEN DOUGLAS
|CONTEMPT OF PRE-TRIAL
|HELD AT CCDC
|5/16/17
|SHAFFER, ADAM DANIEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/16/17
|SHAFFER, ADAM DANIEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/16/17
|SHAFFER, ADAM DANIEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/16/17
|STAYMATES, LINDSEY RENEE
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|5/16/17
|STAYMATES, LINDSEY RENEE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|5/16/17
|STAYMATES, LINDSEY RENEE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA