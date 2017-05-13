Daily arrest report for May 12, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/12/17
|BLANCO-AGUILERA, JUAN JOSE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|5/12/17
|BLOOMFIELD, HEATHER ANN
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/12/17
|BLOOMFIELD, HEATHER ANN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/12/17
|BLOOMFIELD, HEATHER ANN
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/12/17
|BROWN, CONNOR GRANT
|LASER POINTER-AIRPLANE
|HELD AT CCDC
|5/12/17
|ECKARD, CHRISTINA REBEKAH
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/12/17
|GAREY, ELLYNE MARIE
|DISTURB THE PEACE
|5/12/17
|GAREY, ELLYNE MARIE
|FALSE IMPRISONMENT
|5/12/17
|GAREY, ELLYNE MARIE
|ROBBERY
|5/12/17
|GAREY, ELLYNE MARIE
|DISORDERLY CONDUCT
|5/12/17
|GAREY, ELLYNE MARIE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|5/12/17
|GAREY, ELLYNE MARIE
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|5/12/17
|GAREY, ELLYNE MARIE
|ROGUE AND VAGABOND
|5/12/17
|GAREY, ELLYNE MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|5/12/17
|GAREY, ELLYNE MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|5/12/17
|GAREY, ELLYNE MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|5/12/17
|GAREY, ELLYNE MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|5/12/17
|HILL, TYLER GARFIELD
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/12/17
|JOHNSON, MICHAEL GENT
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|5/12/17
|JOHNSON, NICKOYA KERREL
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/12/17
|JUSTICE, CARLENE MARIE
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/12/17
|MILLER, JUSTIN ANDREW
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|5/12/17
|MORAN, ADRIAN LUCERO
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|5/12/17
|RHODES, MITCHELL ALLEN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|5/12/17
|ROSS, MICHAEL JAY
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/12/17
|ROSS, MICHAEL JAY
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|RELEASED-UNSECURED BOND