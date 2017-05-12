Daily arrest report for May 11, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/11/17
|BANGE, HUNTER LEE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED ON BOND
|5/11/17
|BANGE, HUNTER LEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|5/11/17
|BANGE, HUNTER LEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|5/11/17
|BANGE, HUNTER LEE
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|RELEASED ON BOND
|5/11/17
|BRAVO, FRANCISCO SOTO
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|5/11/17
|DEEL, WILLIAM DENNIS
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/11/17
|DELIBERTIS, SHAWN OTTO
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|5/11/17
|EPPS, TRISTIAN RANARD
|CON-FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/11/17
|GLASS, MATTHEW PATRICK
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|5/11/17
|MADISON, JOHN EVERETT
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|5/11/17
|VERBIN-HEDGER, LOGAN MAURICE
|CDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/11/17
|VERBIN-HEDGER, LOGAN MAURICE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/11/17
|VERBIN-HEDGER, LOGAN MAURICE
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/11/17
|VERBIN-HEDGER, LOGAN MAURICE
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/11/17
|VERBIN-HEDGER, LOGAN MAURICE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/11/17
|VERBIN-HEDGER, LOGAN MAURICE
|CDS POSSESS PACKAGING MATERIALS MANUFACTURE, DISTRIBUTION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/11/17
|VERBIN-HEDGER, LOGAN MAURICE
|MARIJUANA PARA POSSESS/DISTRIBUTE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/11/17
|WILLIS, JOSEPH TYRONE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|5/11/17
|WOOD, LATISHA KAMICA
|TELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/11/17
|WOOD, LATISHA KAMICA
|TELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/11/17
|WOOD, LATISHA KAMICA
|TELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/11/17
|WOOD, LATISHA KAMICA
|SCHOOL: DISTURB OPERATION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/11/17
|WOOD, LATISHA KAMICA
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND