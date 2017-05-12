FBI raids office of Republican campaign consultant in Annapolis

Daily arrest report for May 11, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/11/17BANGE, HUNTER LEEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED ON BOND
5/11/17BANGE, HUNTER LEEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
5/11/17BANGE, HUNTER LEEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
5/11/17BANGE, HUNTER LEEBURGLARY-THIRD DEGREERELEASED ON BOND
5/11/17BRAVO, FRANCISCO SOTODRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
5/11/17DEEL, WILLIAM DENNISCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
5/11/17DELIBERTIS, SHAWN OTTODRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
5/11/17EPPS, TRISTIAN RANARDCON-FAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/11/17GLASS, MATTHEW PATRICKRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
5/11/17MADISON, JOHN EVERETTVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
5/11/17VERBIN-HEDGER, LOGAN MAURICECDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+RELEASED-UNSECURED BOND
5/11/17VERBIN-HEDGER, LOGAN MAURICECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
5/11/17VERBIN-HEDGER, LOGAN MAURICECDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-UNSECURED BOND
5/11/17VERBIN-HEDGER, LOGAN MAURICECDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-UNSECURED BOND
5/11/17VERBIN-HEDGER, LOGAN MAURICECDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/11/17VERBIN-HEDGER, LOGAN MAURICECDS POSSESS PACKAGING MATERIALS MANUFACTURE, DISTRIBUTIONRELEASED-UNSECURED BOND
5/11/17VERBIN-HEDGER, LOGAN MAURICEMARIJUANA PARA POSSESS/DISTRIBUTERELEASED-UNSECURED BOND
5/11/17WILLIS, JOSEPH TYRONEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
5/11/17WOOD, LATISHA KAMICATELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLSRELEASED-UNSECURED BOND
5/11/17WOOD, LATISHA KAMICATELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLSRELEASED-UNSECURED BOND
5/11/17WOOD, LATISHA KAMICATELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLSRELEASED-UNSECURED BOND
5/11/17WOOD, LATISHA KAMICASCHOOL: DISTURB OPERATIONRELEASED-UNSECURED BOND
5/11/17WOOD, LATISHA KAMICACONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
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