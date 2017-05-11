Daily arrest report for May 10, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/10/17
|CALDWELL, JOHN KIPLING
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/10/17
|HAMMOND, MARTIE LOUISE
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|5/10/17
|HILL, ANTHONIO WILLIS
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|5/10/17
|PAGE, RICHARD WILLIAM
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|5/10/17
|PARSONS, EMILY CATHERINE
|CDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+
|5/10/17
|PARSONS, EMILY CATHERINE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|5/10/17
|PARSONS, EMILY CATHERINE
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|5/10/17
|PARSONS, EMILY CATHERINE
|POSS/REC CDS WHILE CONF/DET
|5/10/17
|STILL, JOHN WILLIAM III
|DISTURB THE PEACE
|HELD AT CCDC
|5/10/17
|STILL, JOHN WILLIAM III
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|HELD AT CCDC
|5/10/17
|STILL, JOHN WILLIAM III
|OBSTRUCT FIREFIGHTERS ETC.
|HELD AT CCDC
|5/10/17
|STILL, JOHN WILLIAM III
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|5/10/17
|STILL, JOHN WILLIAM III
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|5/10/17
|STILL, JOHN WILLIAM III
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/10/17
|STONE, DAVID LEE SR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/10/17
|WHITE, MATTHEW RICHARD
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|5/10/17
|WHITE, MATTHEW RICHARD
|REGULATED FIREARM STOLEN - POSSESS/SELL/TRANSFER/DISPOSE OF
|HELD AT CCDC
|5/10/17
|WHITE, MATTHEW RICHARD
|REG FIREARM-UNLAWFUL SALE/TRANS
|HELD AT CCDC
|5/10/17
|WHITE, MATTHEW RICHARD
|ILLEGAL POSS AMMO
|HELD AT CCDC
|5/10/17
|WHITE, MATTHEW RICHARD
|REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION
|HELD AT CCDC
|5/10/17
|WHITE, MATTHEW RICHARD
|BURGLARY/SECOND DEGREE/FIREARM
|HELD AT CCDC
|5/10/17
|WHITE, MATTHEW RICHARD
|CONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/10/17
|WHITE, MATTHEW RICHARD
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC