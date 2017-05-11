Hall of Famer Melvin Mora on becoming U.S. citizen: 'I finally did it'

Daily arrest report for May 10, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/10/17CALDWELL, JOHN KIPLINGVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
5/10/17HAMMOND, MARTIE LOUISETHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
5/10/17HILL, ANTHONIO WILLISDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
5/10/17PAGE, RICHARD WILLIAMDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
5/10/17PARSONS, EMILY CATHERINECDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+ 
5/10/17PARSONS, EMILY CATHERINECDS:POSSESS-NOT MARIJUANA 
5/10/17PARSONS, EMILY CATHERINEPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT 
5/10/17PARSONS, EMILY CATHERINEPOSS/REC CDS WHILE CONF/DET 
5/10/17STILL, JOHN WILLIAM IIIDISTURB THE PEACEHELD AT CCDC
5/10/17STILL, JOHN WILLIAM IIIOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERHELD AT CCDC
5/10/17STILL, JOHN WILLIAM IIIOBSTRUCT FIREFIGHTERS ETC.HELD AT CCDC
5/10/17STILL, JOHN WILLIAM IIIDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
5/10/17STILL, JOHN WILLIAM IIIRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
5/10/17STILL, JOHN WILLIAM IIIASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/10/17STONE, DAVID LEE SRASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/10/17WHITE, MATTHEW RICHARDTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
5/10/17WHITE, MATTHEW RICHARDREGULATED FIREARM STOLEN - POSSESS/SELL/TRANSFER/DISPOSE OFHELD AT CCDC
5/10/17WHITE, MATTHEW RICHARDREG FIREARM-UNLAWFUL SALE/TRANSHELD AT CCDC
5/10/17WHITE, MATTHEW RICHARDILLEGAL POSS AMMOHELD AT CCDC
5/10/17WHITE, MATTHEW RICHARDREGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSIONHELD AT CCDC
5/10/17WHITE, MATTHEW RICHARDBURGLARY/SECOND DEGREE/FIREARMHELD AT CCDC
5/10/17WHITE, MATTHEW RICHARDCONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
5/10/17WHITE, MATTHEW RICHARDBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
55°