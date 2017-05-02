Officials want to end rent court disparities

Daily arrest report for May 1, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/1/17BAKER, ANDREW JAYDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
5/1/17BRAGG, THOMAS ALANCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
5/1/17CAHILL, BRANDON MITCHELLVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/1/17CAHILL, BRANDON MITCHELLVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/1/17COOK, VONZELL MANDARINASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/1/17CRANE, MACEN LEEREGULATED FIREARM STOLEN - POSSESS/SELL/TRANSFER/DISPOSE OFHELD AT CCDC
5/1/17HEINTZ, JAVIN MARCUSCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/1/17HEINTZ, JAVIN MARCUSCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/1/17OBERMEYER, CHARLES ROBERT 3RDCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/1/17ROBINSON, SEAN MATTHEUFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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