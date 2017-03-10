Police hope arrests will halt trend of downtown attacks by juvenile suspects

Daily arrest report for March 9, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/9/17AKERS, LUTHER BERMAN JRCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
3/9/17AKERS, LUTHER BERMAN JRCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
3/9/17BOONNOI, BOONMEENONSUPPORT - MINOR CHILDRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/9/17JONES, AMANDA RENEEFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
3/9/17KERNS, LEONARD FRANKLINDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
3/9/17KOTMAIR, RACHEL LEANNEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
3/9/17MEJIA, JOSE FREDDYFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/9/17SMITH, JOSEPH ALANCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONRELEASED ON BOND
3/9/17WIKE, HEATHER DENISEDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
3/9/17WOLFORD, SCOTT WAYNEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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