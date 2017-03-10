Daily arrest report for March 9, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/9/17
|AKERS, LUTHER BERMAN JR
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/9/17
|AKERS, LUTHER BERMAN JR
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/9/17
|BOONNOI, BOONMEE
|NONSUPPORT - MINOR CHILD
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/9/17
|JONES, AMANDA RENEE
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|3/9/17
|KERNS, LEONARD FRANKLIN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|3/9/17
|KOTMAIR, RACHEL LEANNE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|3/9/17
|MEJIA, JOSE FREDDY
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/9/17
|SMITH, JOSEPH ALAN
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|RELEASED ON BOND
|3/9/17
|WIKE, HEATHER DENISE
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|3/9/17
|WOLFORD, SCOTT WAYNE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC