Daily arrest report for March 7, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/7/17
|ABBOTT, ALYSSA MARIE
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|3/7/17
|BLACK, JOHN WESTLEY III
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|3/7/17
|BLACK, JOHN WESTLEY III
|CON-ROBBERY
|3/7/17
|BLACK, JOHN WESTLEY III
|ROBBERY
|3/7/17
|EDWARDS, CHRISTOPHER STAUBIN
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|3/7/17
|EDWARDS, CHRISTOPHER STAUBIN
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|3/7/17
|EDWARDS, CHRISTOPHER STAUBIN
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|3/7/17
|EDWARDS, CHRISTOPHER STAUBIN
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|3/7/17
|EDWARDS, CHRISTOPHER STAUBIN
|CARJACKING
|3/7/17
|EDWARDS, CHRISTOPHER STAUBIN
|FAIL OF DRIVER IN ACCIDENT TO FURNISH REQ ID AND LIC
|3/7/17
|EDWARDS, CHRISTOPHER STAUBIN
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVING
|3/7/17
|EDWARDS, CHRISTOPHER STAUBIN
|FAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED
|3/7/17
|EDWARDS, CHRISTOPHER STAUBIN
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|3/7/17
|ELLERBY, TYRONE ERNEST
|CDS:POSS W/INTENT DIST: NARC
|3/7/17
|ELLERBY, TYRONE ERNEST
|CDS:POSS W/INTENT DIST: NARC
|3/7/17
|ELLERBY, TYRONE ERNEST
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|3/7/17
|ELLERBY, TYRONE ERNEST
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|3/7/17
|ELLERBY, TYRONE ERNEST
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|3/7/17
|EYLER, CODY SCOTT
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|3/7/17
|GARRISON, MICHAEL RAPHAEL JR
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|3/7/17
|GARRISON, MICHAEL RAPHAEL JR
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|3/7/17
|GARRISON, MICHAEL RAPHAEL JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/7/17
|GARRISON, MICHAEL RAPHAEL JR
|ROBBERY
|HELD AT CCDC
|3/7/17
|GARRISON, MICHAEL RAPHAEL JR
|CONSPIRE-HOME INVASION
|HELD AT CCDC
|3/7/17
|GARRISON, MICHAEL RAPHAEL JR
|HOME INVASION
|HELD AT CCDC
|3/7/17
|HORN, RICHARD BERNARD
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/7/17
|HORN, RICHARD BERNARD
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/7/17
|HORN, RICHARD BERNARD
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/7/17
|ROBINSON, ANTOINE ANTONIO
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|3/7/17
|ROBINSON, ANTOINE ANTONIO
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|3/7/17
|ROBINSON, ANTOINE ANTONIO
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|3/7/17
|SCHEIHING, LINDA MARIE
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/7/17
|SCHEIHING, LINDA MARIE
|FAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE