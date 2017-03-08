New escape room to open in Baltimore

Daily arrest report for March 7, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/7/17ABBOTT, ALYSSA MARIETHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
3/7/17BLACK, JOHN WESTLEY IIITHEFT: LESS $1,000 VALUE 
3/7/17BLACK, JOHN WESTLEY IIICON-ROBBERY 
3/7/17BLACK, JOHN WESTLEY IIIROBBERY 
3/7/17EDWARDS, CHRISTOPHER STAUBINWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON 
3/7/17EDWARDS, CHRISTOPHER STAUBINFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME 
3/7/17EDWARDS, CHRISTOPHER STAUBINASSAULT-FIRST DEGREE 
3/7/17EDWARDS, CHRISTOPHER STAUBINASSAULT-FIRST DEGREE 
3/7/17EDWARDS, CHRISTOPHER STAUBINCARJACKING 
3/7/17EDWARDS, CHRISTOPHER STAUBINFAIL OF DRIVER IN ACCIDENT TO FURNISH REQ ID AND LIC 
3/7/17EDWARDS, CHRISTOPHER STAUBINFAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVING 
3/7/17EDWARDS, CHRISTOPHER STAUBINFAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED 
3/7/17EDWARDS, CHRISTOPHER STAUBINATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP 
3/7/17ELLERBY, TYRONE ERNESTCDS:POSS W/INTENT DIST: NARC 
3/7/17ELLERBY, TYRONE ERNESTCDS:POSS W/INTENT DIST: NARC 
3/7/17ELLERBY, TYRONE ERNESTCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
3/7/17ELLERBY, TYRONE ERNESTCDS:POSSESS-NOT MARIJUANA 
3/7/17ELLERBY, TYRONE ERNESTCDS:POSSESS-NOT MARIJUANA 
3/7/17EYLER, CODY SCOTTFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
3/7/17GARRISON, MICHAEL RAPHAEL JRTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
3/7/17GARRISON, MICHAEL RAPHAEL JRMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
3/7/17GARRISON, MICHAEL RAPHAEL JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/7/17GARRISON, MICHAEL RAPHAEL JRROBBERYHELD AT CCDC
3/7/17GARRISON, MICHAEL RAPHAEL JRCONSPIRE-HOME INVASIONHELD AT CCDC
3/7/17GARRISON, MICHAEL RAPHAEL JRHOME INVASIONHELD AT CCDC
3/7/17HORN, RICHARD BERNARDDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/7/17HORN, RICHARD BERNARDDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/7/17HORN, RICHARD BERNARDCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/7/17ROBINSON, ANTOINE ANTONIOCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
3/7/17ROBINSON, ANTOINE ANTONIOCDS:POSSESS-NOT MARIJUANA 
3/7/17ROBINSON, ANTOINE ANTONIOCDS:POSSESS-NOT MARIJUANA 
3/7/17SCHEIHING, LINDA MARIEATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOPRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/7/17SCHEIHING, LINDA MARIEFAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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