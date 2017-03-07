Daily arrest report for March 6, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/6/17
|BRANSON, JAMES ROBERT JR
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|3/6/17
|LAMAR, JACOB STEPHEN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/6/17
|LAPADAT, BENONE
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|3/6/17
|MATHIAS, DYLON SCOTT
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|3/6/17
|MATHIAS, DYLON SCOTT
|CON-ROBBERY
|HELD AT CCDC
|3/6/17
|MATHIAS, DYLON SCOTT
|ROBBERY
|HELD AT CCDC
|3/6/17
|MCCARTER, KANE ALAN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|3/6/17
|REED, BRUCE ERIC
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|3/6/17
|ROHRS, MARK ANTHONY
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/6/17
|ROHRS, MARK ANTHONY
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/6/17
|SHIPP, TIMMY FRANK
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/6/17
|TRUE, ROY JEFFERSON
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|HELD AT CCDC
|3/6/17
|TRUE, ROY JEFFERSON
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|3/6/17
|TRUE, ROY JEFFERSON
|PEACE ORDER: FAIL TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|3/6/17
|WAGAMAN, COLBY EDWARD
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/6/17
|WAGAMAN, COLBY EDWARD
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/6/17
|WAYSON, AUGUSTUS THOMAS III
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/6/17
|WILTSHIRE, SHARISE ELIZABETH
|CHILD ABUSE:2ND DEG CUST
|RELEASED ON BOND
|3/6/17
|WILTSHIRE, SHARISE ELIZABETH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND