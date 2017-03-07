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Daily arrest report for March 6, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/6/17BRANSON, JAMES ROBERT JRFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
3/6/17LAMAR, JACOB STEPHENCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
3/6/17LAPADAT, BENONEFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
3/6/17MATHIAS, DYLON SCOTTTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
3/6/17MATHIAS, DYLON SCOTTCON-ROBBERYHELD AT CCDC
3/6/17MATHIAS, DYLON SCOTTROBBERYHELD AT CCDC
3/6/17MCCARTER, KANE ALANDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
3/6/17REED, BRUCE ERICDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS 
3/6/17ROHRS, MARK ANTHONYDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/6/17ROHRS, MARK ANTHONYDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/6/17SHIPP, TIMMY FRANKCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
3/6/17TRUE, ROY JEFFERSONTRESPASS: PRIVATE PROPERTYHELD AT CCDC
3/6/17TRUE, ROY JEFFERSONHARASS; A COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
3/6/17TRUE, ROY JEFFERSONPEACE ORDER: FAIL TO COMPLYHELD AT CCDC
3/6/17WAGAMAN, COLBY EDWARDCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/6/17WAGAMAN, COLBY EDWARDCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/6/17WAYSON, AUGUSTUS THOMAS IIIASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
3/6/17WILTSHIRE, SHARISE ELIZABETHCHILD ABUSE:2ND DEG CUSTRELEASED ON BOND
3/6/17WILTSHIRE, SHARISE ELIZABETHASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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