Daily arrest report for March 4, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/4/17
|CALDWELL, JOHN KIPLING
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/4/17
|GRIFFITH, BRYAN DOUGLAS
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/4/17
|HANEY, PETE LEE
|INTOXICATED ENDANGER
|HELD AT CCDC
|3/4/17
|HANEY, PETE LEE
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|3/4/17
|HANEY, PETE LEE
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|3/4/17
|HANEY, PETE LEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/4/17
|HANEY, PETE LEE
|ASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMS
|HELD AT CCDC
|3/4/17
|LAPADAT, BENONE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|3/4/17
|LAPADAT, BENONE
|FRAUD-PER.IDENT.AVOID PROS
|HELD AT CCDC
|3/4/17
|LAPADAT, BENONE
|POSS ETC. RE-ENCODER/SKIMMING DEV
|HELD AT CCDC
|3/4/17
|LAPADAT, BENONE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|3/4/17
|LAPADAT, BENONE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|3/4/17
|POWERS, MICHAEL WEBSTER
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/4/17
|POWERS, MICHAEL WEBSTER
|DRIVING WITH ALCOHOL IN BLOOD IN VIOLATION OF COURT ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/4/17
|POWERS, MICHAEL WEBSTER
|FAILING TO PERFORM REQUIRED ACT PERTAINING TO DRIVERS LIC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/4/17
|POWERS, MICHAEL WEBSTER
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/4/17
|VELCU, PETRICA MARADONA
|POSS ETC. RE-ENCODER/SKIMMING DEV
|HELD AT CCDC
|3/4/17
|VELCU, PETRICA MARADONA
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|3/4/17
|VELCU, PETRICA MARADONA
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC