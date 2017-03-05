Zurawik: Trump's war on press no match for Obama's

Daily arrest report for March 4, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/4/17CALDWELL, JOHN KIPLINGASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/4/17GRIFFITH, BRYAN DOUGLASCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/4/17HANEY, PETE LEEINTOXICATED ENDANGERHELD AT CCDC
3/4/17HANEY, PETE LEEFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
3/4/17HANEY, PETE LEERESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
3/4/17HANEY, PETE LEEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/4/17HANEY, PETE LEEASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMSHELD AT CCDC
3/4/17LAPADAT, BENONECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
3/4/17LAPADAT, BENONEFRAUD-PER.IDENT.AVOID PROSHELD AT CCDC
3/4/17LAPADAT, BENONEPOSS ETC. RE-ENCODER/SKIMMING DEVHELD AT CCDC
3/4/17LAPADAT, BENONECDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
3/4/17LAPADAT, BENONECONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
3/4/17POWERS, MICHAEL WEBSTERDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/4/17POWERS, MICHAEL WEBSTERDRIVING WITH ALCOHOL IN BLOOD IN VIOLATION OF COURT ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/4/17POWERS, MICHAEL WEBSTERFAILING TO PERFORM REQUIRED ACT PERTAINING TO DRIVERS LICRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/4/17POWERS, MICHAEL WEBSTERDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/4/17VELCU, PETRICA MARADONAPOSS ETC. RE-ENCODER/SKIMMING DEVHELD AT CCDC
3/4/17VELCU, PETRICA MARADONACDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
3/4/17VELCU, PETRICA MARADONACONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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