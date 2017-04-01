Daily arrest report for March 31, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/31/17
|ALDER, JULIA ROSE
|ESCAPE - SECOND DEGREE
|3/31/17
|BYRNS, COTIE ALLEN
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/31/17
|CHANEY-SEMOLA, CHERYL ANN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/31/17
|DAVIS, MILES DEMEERS EXLEY
|ARSON/THREAT
|HELD AT CCDC
|3/31/17
|DAVIS, MILES DEMEERS EXLEY
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|3/31/17
|DAVIS, MILES DEMEERS EXLEY
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|3/31/17
|EYLER, DEEYA MARIE
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/31/17
|EYLER, DEEYA MARIE
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/31/17
|FRAZIER, MELISSA DEAN
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|3/31/17
|GREEN, BRANDON KEITH
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|3/31/17
|LATIMER, WADE LAWRENCE
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|3/31/17
|LORD, ROBERT KEITH
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/31/17
|MALONE, GREGORY WILLIE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/31/17
|MALONE, GREGORY WILLIE
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/31/17
|MALONE, KAYLA MARIE
|CDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/31/17
|MILLER, HATTIE ELAINE
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/31/17
|PETERS, ERIC JAMES
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/31/17
|SCHNEIDER, MICHAEL BRIAN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC