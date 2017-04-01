Student at Baltimore Design School mourned after shooting

Daily arrest report for March 31, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/31/17ALDER, JULIA ROSEESCAPE - SECOND DEGREE 
3/31/17BYRNS, COTIE ALLENBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
3/31/17CHANEY-SEMOLA, CHERYL ANNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/31/17DAVIS, MILES DEMEERS EXLEYARSON/THREATHELD AT CCDC
3/31/17DAVIS, MILES DEMEERS EXLEYVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
3/31/17DAVIS, MILES DEMEERS EXLEYVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
3/31/17EYLER, DEEYA MARIEDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/31/17EYLER, DEEYA MARIEDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/31/17FRAZIER, MELISSA DEANTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
3/31/17GREEN, BRANDON KEITHVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
3/31/17LATIMER, WADE LAWRENCEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
3/31/17LORD, ROBERT KEITHVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/31/17MALONE, GREGORY WILLIECDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/31/17MALONE, GREGORY WILLIECDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/31/17MALONE, KAYLA MARIECDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/31/17MILLER, HATTIE ELAINECONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/31/17PETERS, ERIC JAMESBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
3/31/17SCHNEIDER, MICHAEL BRIANCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
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