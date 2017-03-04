Daily arrest report for March 3, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/3/17
|AYALA, PEDRO ALEJANDRO
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/3/17
|DOWDEN, KIMBERLY JO
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|3/3/17
|EYLER, DEEYA MARIE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/3/17
|FINNEGAN, JOSHUA DAVID
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/3/17
|GARCIA, LEWIS MARTIN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/3/17
|JACKSON, LOCKWOOD GARLAND JR
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|3/3/17
|MILLER, JUSTIN ANDREW
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|3/3/17
|PERUGINO, NICHOLAS LOUIS
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/3/17
|PERUGINO, NICHOLAS LOUIS
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/3/17
|PERUGINO, NICHOLAS LOUIS
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/3/17
|PULLEY, JOHN CLINTON JR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|3/3/17
|ROBINS, COREY EDMUND
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/3/17
|SMITH, KEITH ALAN
|HELD AT CCDC
|3/3/17
|SPINICCHIA, MELISSA JEAN
|DRUG COURT SANCTION
|HELD AT CCDC
|3/3/17
|WYATT, LACY ANNE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|3/3/17
|ZAMENCKI, SAMANTHA MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC