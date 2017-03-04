Zurawik: Trump's war on press no match for Obama's

Daily arrest report for March 3, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/3/17AYALA, PEDRO ALEJANDROVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/3/17DOWDEN, KIMBERLY JOTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
3/3/17EYLER, DEEYA MARIEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/3/17FINNEGAN, JOSHUA DAVIDCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/3/17GARCIA, LEWIS MARTINVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/3/17JACKSON, LOCKWOOD GARLAND JRTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
3/3/17MILLER, JUSTIN ANDREWDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
3/3/17PERUGINO, NICHOLAS LOUISDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/3/17PERUGINO, NICHOLAS LOUISDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/3/17PERUGINO, NICHOLAS LOUISDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/3/17PULLEY, JOHN CLINTON JRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
3/3/17ROBINS, COREY EDMUNDFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/3/17SMITH, KEITH ALAN HELD AT CCDC
3/3/17SPINICCHIA, MELISSA JEANDRUG COURT SANCTIONHELD AT CCDC
3/3/17WYATT, LACY ANNEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
3/3/17ZAMENCKI, SAMANTHA MARIEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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