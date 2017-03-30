Daily arrest report for March 29, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/29/17
|BIVINS, SPENCER ROBERT
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|3/29/17
|BIVINS, SPENCER ROBERT
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|3/29/17
|DAYTON, JOHN ALFRED
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/29/17
|DOWDEN, KIMBERLY JO
|THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/29/17
|GARCIA-RUIZ, MARCO TULIO
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|3/29/17
|GARCIA-RUIZ, MARCO TULIO
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|HELD AT CCDC
|3/29/17
|HAMM, DARLENE MARIE
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED ON BOND
|3/29/17
|HAMM, DARLENE MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|3/29/17
|HAMM, DARLENE MARIE
|CON-ROBBERY
|RELEASED ON BOND
|3/29/17
|HAMM, DARLENE MARIE
|ROBBERY
|RELEASED ON BOND
|3/29/17
|HAYNIE, THOMAS DODSON JR
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|3/29/17
|NELSON, COREY MICHAEL
|DANGEROUS WEAPON: WEAR AND CARRY WITH INTENT TO INJURE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|3/29/17
|NELSON, COREY MICHAEL
|RECKLESS ENDANGERMENT
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|3/29/17
|NELSON, COREY MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|3/29/17
|NELSON, COREY MICHAEL
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|3/29/17
|PAJACK, MILTON JOHN III
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED ON BOND
|3/29/17
|PAJACK, MILTON JOHN III
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|RELEASED ON BOND
|3/29/17
|ROGERS, TIFFANY ANN
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/29/17
|ROGERS, TIFFANY ANN
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/29/17
|ROGERS, TIFFANY ANN
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/29/17
|SMITH, BRANDON DOUGLAS
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|3/29/17
|SMITH, TIMOTHY ROBERT
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/29/17
|TASKER, JONATHAN ALLEN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/29/17
|TRIMMER, MEGAN LYN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/29/17
|TRIMMER, MEGAN LYN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/29/17
|TRIMMER, MEGAN LYN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE