7 Light City music acts not to miss, from Biz Markie to Super City

Daily arrest report for March 29, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/29/17BIVINS, SPENCER ROBERTFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
3/29/17BIVINS, SPENCER ROBERTFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
3/29/17DAYTON, JOHN ALFREDCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/29/17DOWDEN, KIMBERLY JOTHEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000RELEASED-UNSECURED BOND
3/29/17GARCIA-RUIZ, MARCO TULIOTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
3/29/17GARCIA-RUIZ, MARCO TULIOBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTHELD AT CCDC
3/29/17HAMM, DARLENE MARIETHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED ON BOND
3/29/17HAMM, DARLENE MARIEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
3/29/17HAMM, DARLENE MARIECON-ROBBERYRELEASED ON BOND
3/29/17HAMM, DARLENE MARIEROBBERYRELEASED ON BOND
3/29/17HAYNIE, THOMAS DODSON JRCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
3/29/17NELSON, COREY MICHAELDANGEROUS WEAPON: WEAR AND CARRY WITH INTENT TO INJURERELEASED TO OTHER AGENCY
3/29/17NELSON, COREY MICHAELRECKLESS ENDANGERMENTRELEASED TO OTHER AGENCY
3/29/17NELSON, COREY MICHAELASSAULT-SECOND DEGREERELEASED TO OTHER AGENCY
3/29/17NELSON, COREY MICHAELASSAULT-FIRST DEGREERELEASED TO OTHER AGENCY
3/29/17PAJACK, MILTON JOHN IIITHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED ON BOND
3/29/17PAJACK, MILTON JOHN IIIBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALRELEASED ON BOND
3/29/17ROGERS, TIFFANY ANNDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/29/17ROGERS, TIFFANY ANNDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/29/17ROGERS, TIFFANY ANNDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/29/17SMITH, BRANDON DOUGLASTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
3/29/17SMITH, TIMOTHY ROBERTTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-UNSECURED BOND
3/29/17TASKER, JONATHAN ALLENCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
3/29/17TRIMMER, MEGAN LYNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/29/17TRIMMER, MEGAN LYNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/29/17TRIMMER, MEGAN LYNDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
41°