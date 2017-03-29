Footage from police shooting shows threat to kids, decision to use lethal force

Daily arrest report for March 28, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/28/17ALFORD, JUSTIN COLLIERTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
3/28/17BROWN, JASON LINARDASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/28/17CALLIS, KIRK DOUGLAS JRVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
3/28/17FREEMAN, DANIEL SCOTTDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED ON BOND
3/28/17FREEMAN, DANIEL SCOTTDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED ON BOND
3/28/17FREEMAN, DANIEL SCOTTNEGLIGENT DRIVINGRELEASED ON BOND
3/28/17FREEMAN, DANIEL SCOTTDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED ON BOND
3/28/17FREEMAN, DANIEL SCOTTDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED ON BOND
3/28/17HIPSLEY, SARA LYNNVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
3/28/17KEGG, BRIAN ERICCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/28/17KEGG, BRIAN ERICFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
3/28/17RIVERA, MIGUEL PACHECOTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000RELEASED-UNSECURED BOND
3/28/17RIVERA, MIGUEL PACHECOCONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
3/28/17RIVERA, MIGUEL PACHECOBURGLARY-FIRST DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
3/28/17ZIRALDO, LUKAS FABIANESCAPE - SECOND DEGREEHELD AT CCDC
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