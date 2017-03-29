Daily arrest report for March 28, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/28/17
|ALFORD, JUSTIN COLLIER
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|3/28/17
|BROWN, JASON LINARD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/28/17
|CALLIS, KIRK DOUGLAS JR
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|3/28/17
|FREEMAN, DANIEL SCOTT
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED ON BOND
|3/28/17
|FREEMAN, DANIEL SCOTT
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED ON BOND
|3/28/17
|FREEMAN, DANIEL SCOTT
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED ON BOND
|3/28/17
|FREEMAN, DANIEL SCOTT
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED ON BOND
|3/28/17
|FREEMAN, DANIEL SCOTT
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED ON BOND
|3/28/17
|HIPSLEY, SARA LYNN
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|3/28/17
|KEGG, BRIAN ERIC
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/28/17
|KEGG, BRIAN ERIC
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|3/28/17
|RIVERA, MIGUEL PACHECO
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/28/17
|RIVERA, MIGUEL PACHECO
|CONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/28/17
|RIVERA, MIGUEL PACHECO
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/28/17
|ZIRALDO, LUKAS FABIAN
|ESCAPE - SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC