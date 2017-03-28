Daily arrest report for March 27, 207

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/27/17
|BROWN, TEMPEST AMBER-LEE
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/27/17
|BROWN, TEMPEST AMBER-LEE
|CONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/27/17
|BROWN, TEMPEST AMBER-LEE
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/27/17
|DEMBOSKY, ALBERT PHILLIP III
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|3/27/17
|GARDNER, AMBER BIGHAM
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|3/27/17
|GOULDIN, KENNETH LEE
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|3/27/17
|GOULDIN, KENNETH LEE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|3/27/17
|HEYN, BRITTANY MICHELLE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/27/17
|HEYN, BRITTANY MICHELLE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/27/17
|HEYN, BRITTANY MICHELLE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/27/17
|HOMMEY, THOMAS LAWRENCE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|3/27/17
|MCLELLAND, MICHAEL FRANCIS
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/27/17
|PROVENZA, MADINA EMILY
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|RELEASED ON BOND
|3/27/17
|SMITH, EVAN COLLIN
|CDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/27/17
|SMITH, EVAN COLLIN
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-UNSECURED BOND