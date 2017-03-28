Maryland drivers may soon see fines for lingering in left lane

Daily arrest report for March 27, 207

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/27/17BROWN, TEMPEST AMBER-LEETHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000RELEASED-UNSECURED BOND
3/27/17BROWN, TEMPEST AMBER-LEECONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
3/27/17BROWN, TEMPEST AMBER-LEEBURGLARY-FIRST DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
3/27/17DEMBOSKY, ALBERT PHILLIP IIICONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION 
3/27/17GARDNER, AMBER BIGHAMVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
3/27/17GOULDIN, KENNETH LEEFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
3/27/17GOULDIN, KENNETH LEEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
3/27/17HEYN, BRITTANY MICHELLEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/27/17HEYN, BRITTANY MICHELLECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/27/17HEYN, BRITTANY MICHELLECDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/27/17HOMMEY, THOMAS LAWRENCEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
3/27/17MCLELLAND, MICHAEL FRANCISVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/27/17PROVENZA, MADINA EMILYCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONRELEASED ON BOND
3/27/17SMITH, EVAN COLLINCDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+RELEASED-UNSECURED BOND
3/27/17SMITH, EVAN COLLINCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-UNSECURED BOND
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