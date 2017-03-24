Daily arrest report for March 23, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/23/17
|ASBURY, ROBERT LEE JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/23/17
|ASBURY, ROBERT LEE JR
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/23/17
|ASBURY, ROBERT LEE JR
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/23/17
|BEVANS, RONNIE LEE
|CDS:POSS W/INTENT DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|3/23/17
|BEVANS, RONNIE LEE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|3/23/17
|EVIANIAK, RAYMOND ELISHA
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/23/17
|HALLSTED, VARINA
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/23/17
|HALLSTED, VARINA
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|3/23/17
|MACKIE-HARVEY, ANTHONY JAKOB
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/23/17
|MARCANO, TYLER WILLIAM
|CDS:POSS W/INTENT DIST: NARC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/23/17
|MARCANO, TYLER WILLIAM
|CDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/23/17
|MCDANIEL, TIFFANY DAWN
|VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|3/23/17
|MILLER, PHILIP MICHAEL
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|HELD AT CCDC
|3/23/17
|PICKETT, GREGORY MICHAEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/23/17
|REED, BRUCE ERIC
|ARSON SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/23/17
|SANTIAGO, ANTHONY LOUIS
|CONTEMPT OF COURT/FTA