Baltimore population falls, nearing a 100-year low, Census says

Daily arrest report for March 23, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/23/17ASBURY, ROBERT LEE JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
3/23/17ASBURY, ROBERT LEE JRCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
3/23/17ASBURY, ROBERT LEE JRCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
3/23/17BEVANS, RONNIE LEECDS:POSS W/INTENT DIST: NARCHELD AT CCDC
3/23/17BEVANS, RONNIE LEECDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
3/23/17EVIANIAK, RAYMOND ELISHAVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/23/17HALLSTED, VARINAVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/23/17HALLSTED, VARINAFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
3/23/17MACKIE-HARVEY, ANTHONY JAKOBVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/23/17MARCANO, TYLER WILLIAMCDS:POSS W/INTENT DIST: NARCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/23/17MARCANO, TYLER WILLIAMCDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/23/17MCDANIEL, TIFFANY DAWNVIOLATION OF PROBATIONRELEASED TO OTHER AGENCY
3/23/17MILLER, PHILIP MICHAELDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSHELD AT CCDC
3/23/17PICKETT, GREGORY MICHAELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/23/17REED, BRUCE ERICARSON SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/23/17SANTIAGO, ANTHONY LOUISCONTEMPT OF COURT/FTA
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