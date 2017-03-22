Daily arrest report for March 21, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/21/17
|ALBARADO-LOPEZ, DIEGO
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|3/21/17
|ALBARADO-LOPEZ, DIEGO
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/21/17
|BARNES, RODNEY LEON
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|3/21/17
|BARNES, RODNEY LEON
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|3/21/17
|ELLERBY, TYRONE ERNEST
|CDS:POSS W/INTENT DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|3/21/17
|ELLERBY, TYRONE ERNEST
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|3/21/17
|ELLERBY, TYRONE ERNEST
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|3/21/17
|ELLERBY, TYRONE ERNEST
|CDS:POSS W/INTENT DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|3/21/17
|FEW, TERRY LAMAR
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|3/21/17
|FEW, TERRY LAMAR
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|3/21/17
|FEW, TERRY LAMAR
|TRESPASS-POSTED PROPERTY
|HELD AT CCDC
|3/21/17
|FEW, TERRY LAMAR
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|3/21/17
|FEW, TERRY LAMAR
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/21/17
|FEW, TERRY LAMAR
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/21/17
|GRINDER, ERIC WAYNE
|SEX ABUSE MINOR
|HELD AT CCDC
|3/21/17
|GRINDER, ERIC WAYNE
|CDS DISTRIBUTE - OTHER
|HELD AT CCDC
|3/21/17
|GRINDER, ERIC WAYNE
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|HELD AT CCDC
|3/21/17
|GRINDER, ERIC WAYNE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/21/17
|GRINDER, ERIC WAYNE
|SEX ABUSE MINOR-CONTINUING COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|3/21/17
|KOLPER, JOSHUA LEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/21/17
|LYBA, SEAN AUSTIN
|DISORDERLY CONDUCT
|3/21/17
|LYBA, SEAN AUSTIN
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|3/21/17
|MOORE, CHARLES ROBERT
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/21/17
|MORT, JENNIFER MARIE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|3/21/17
|PENN, DEANDRE JULLION
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/21/17
|PENN, DEANDRE JULLION
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|3/21/17
|RISHEL, KAITLIN NICOLE CHRISTINA
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS