Orioles' bullpen personnel could be the final thing figured out this spring

Daily arrest report for March 21, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/21/17ALBARADO-LOPEZ, DIEGOVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
3/21/17ALBARADO-LOPEZ, DIEGOASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
3/21/17BARNES, RODNEY LEONDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
3/21/17BARNES, RODNEY LEONDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
3/21/17ELLERBY, TYRONE ERNESTCDS:POSS W/INTENT DIST: NARCHELD AT CCDC
3/21/17ELLERBY, TYRONE ERNESTCDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
3/21/17ELLERBY, TYRONE ERNESTCDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
3/21/17ELLERBY, TYRONE ERNESTCDS:POSS W/INTENT DIST: NARCHELD AT CCDC
3/21/17FEW, TERRY LAMARTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
3/21/17FEW, TERRY LAMARTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
3/21/17FEW, TERRY LAMARTRESPASS-POSTED PROPERTYHELD AT CCDC
3/21/17FEW, TERRY LAMARMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
3/21/17FEW, TERRY LAMARBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
3/21/17FEW, TERRY LAMARBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
3/21/17GRINDER, ERIC WAYNESEX ABUSE MINORHELD AT CCDC
3/21/17GRINDER, ERIC WAYNECDS DISTRIBUTE - OTHERHELD AT CCDC
3/21/17GRINDER, ERIC WAYNEPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYHELD AT CCDC
3/21/17GRINDER, ERIC WAYNEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/21/17GRINDER, ERIC WAYNESEX ABUSE MINOR-CONTINUING COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
3/21/17KOLPER, JOSHUA LEEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
3/21/17LYBA, SEAN AUSTINDISORDERLY CONDUCT 
3/21/17LYBA, SEAN AUSTINASSAULT-FIRST DEGREE 
3/21/17MOORE, CHARLES ROBERTASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/21/17MORT, JENNIFER MARIECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
3/21/17PENN, DEANDRE JULLIONTHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-UNSECURED BOND
3/21/17PENN, DEANDRE JULLIONFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
3/21/17RISHEL, KAITLIN NICOLE CHRISTINACONTEMPT OF COURT/FTAHELD ON MULTIPLE ARRESTS
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