Daily arrest report for March 20, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/20/17
|DREHER, HANNAH BETH
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/20/17
|GARY, STEVEN DAVID
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/20/17
|GOODMAN, DONNIE JOE III
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|3/20/17
|GOODMAN, DONNIE JOE III
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/20/17
|GOODMAN, DONNIE JOE III
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|3/20/17
|KIDD, VERNON JOSEPH JR
|CDS:POSS W/INTENT DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|3/20/17
|KIDD, VERNON JOSEPH JR
|CDS:IMPORT INTO STATE
|HELD AT CCDC
|3/20/17
|KIDD, VERNON JOSEPH JR
|CDS:COMMON NUISANCE: DISTRIBUTE NARCOTIC
|HELD AT CCDC
|3/20/17
|KIDD, VERNON JOSEPH JR
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|3/20/17
|KIDD, VERNON JOSEPH JR
|CDS POSSESS - LARGE AMOUNT
|HELD AT CCDC
|3/20/17
|KIDD, VERNON JOSEPH JR
|CON-CDS DISTRIBUTE-NARCOTIC
|HELD AT CCDC
|3/20/17
|QUESENBERRY, DAVID WILLIAM JR
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|3/20/17
|REDMOND, KENNETH JAMES
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/20/17
|REDMOND, KENNETH JAMES
|CONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/20/17
|RUNKLES, JESSICA ANNE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|3/20/17
|WITZEN, KIRK RANDALL JR
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC