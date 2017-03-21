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Daily arrest report for March 20, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/20/17DREHER, HANNAH BETHCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/20/17GARY, STEVEN DAVIDVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/20/17GOODMAN, DONNIE JOE IIICONTEMPT OF COURT/FTAHELD ON MULTIPLE ARRESTS
3/20/17GOODMAN, DONNIE JOE IIIVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/20/17GOODMAN, DONNIE JOE IIIFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
3/20/17KIDD, VERNON JOSEPH JRCDS:POSS W/INTENT DIST: NARCHELD AT CCDC
3/20/17KIDD, VERNON JOSEPH JRCDS:IMPORT INTO STATEHELD AT CCDC
3/20/17KIDD, VERNON JOSEPH JRCDS:COMMON NUISANCE: DISTRIBUTE NARCOTICHELD AT CCDC
3/20/17KIDD, VERNON JOSEPH JRCDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
3/20/17KIDD, VERNON JOSEPH JRCDS POSSESS - LARGE AMOUNTHELD AT CCDC
3/20/17KIDD, VERNON JOSEPH JRCON-CDS DISTRIBUTE-NARCOTICHELD AT CCDC
3/20/17QUESENBERRY, DAVID WILLIAM JRCONTEMPT OF COURT/FTA 
3/20/17REDMOND, KENNETH JAMESTHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-UNSECURED BOND
3/20/17REDMOND, KENNETH JAMESCONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-UNSECURED BOND
3/20/17RUNKLES, JESSICA ANNECONTEMPT OF COURT/FTA 
3/20/17WITZEN, KIRK RANDALL JRFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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