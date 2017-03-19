Daily arrest report for March 18, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/18/17
|BAILEY, LESLIE MICHELLE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|3/18/17
|CLAGGETT, AMY LYNN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/18/17
|GASS, ALEXANDER LEE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|3/18/17
|GASS, ALEXANDER LEE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|3/18/17
|GASS, ALEXANDER LEE
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|3/18/17
|GASS, ALEXANDER LEE
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|3/18/17
|RENDELMAN, MATTHEW EDWARD
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/18/17
|RENDELMAN, MATTHEW EDWARD
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/18/17
|RENDELMAN, MATTHEW EDWARD
|POSS/REC CDS WHILE CONF/DET
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/18/17
|RENDELMAN, MATTHEW EDWARD
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/18/17
|RENDELMAN, MATTHEW EDWARD
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/18/17
|RENDELMAN, MATTHEW EDWARD
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/18/17
|WAGNER, JOSHUA LEE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC