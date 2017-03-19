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Daily arrest report for March 18, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/18/17BAILEY, LESLIE MICHELLEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
3/18/17CLAGGETT, AMY LYNNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/18/17GASS, ALEXANDER LEEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE 
3/18/17GASS, ALEXANDER LEEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 
3/18/17GASS, ALEXANDER LEEDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC. 
3/18/17GASS, ALEXANDER LEEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL 
3/18/17RENDELMAN, MATTHEW EDWARDINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-UNSECURED BOND
3/18/17RENDELMAN, MATTHEW EDWARDINTOXICATED ENDANGERRELEASED-UNSECURED BOND
3/18/17RENDELMAN, MATTHEW EDWARDPOSS/REC CDS WHILE CONF/DETRELEASED-UNSECURED BOND
3/18/17RENDELMAN, MATTHEW EDWARDCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
3/18/17RENDELMAN, MATTHEW EDWARDDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
3/18/17RENDELMAN, MATTHEW EDWARDTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
3/18/17WAGNER, JOSHUA LEEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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