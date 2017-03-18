Daily arrest report for March 17, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/17/17
|ADAMS, DANNY EUGENE
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|3/17/17
|ADAMS, DANNY EUGENE
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|3/17/17
|ADAMS, DANNY EUGENE
|ESCAPE - SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/17/17
|ADAMS, DANNY EUGENE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/17/17
|ADAMS, DANNY EUGENE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/17/17
|ADAMS, DANNY EUGENE
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|3/17/17
|ADAMS, DANNY EUGENE
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|3/17/17
|ADAMS, DANNY EUGENE
|UNAUTH REMOVAL OF PROP
|HELD AT CCDC
|3/17/17
|ADAMS, DANNY EUGENE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|3/17/17
|BOWIE, DANIEL LORENZO
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|3/17/17
|CONNERS, KRISTY RENEE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/17/17
|DESHESKY, KATHERINE ELIZABETH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/17/17
|GALLAGHER, JOSEPH EDWARD III
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|3/17/17
|HOOPER, BLISS GARLAND
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|HELD AT CCDC
|3/17/17
|HOOPER, BLISS GARLAND
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/17/17
|HORNFECK, DAVID RICHARD
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|3/17/17
|HUTSLAR, JONATHAN MARVIN-LOWL
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP
|HELD AT CCDC
|3/17/17
|MCKINLEY, JESSICA CHRISTINE
|PERSON DRIVING M/V ON HWY. ON REVOKED OUT OF STATE LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/17/17
|MCKINLEY, JESSICA CHRISTINE
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/17/17
|SMITH, JEFFREY CRAIG JR
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/17/17
|SMITH, JEFFREY CRAIG JR
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/17/17
|SMITH, JEFFREY CRAIG JR
|HELD AT CCDC