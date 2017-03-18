Who is the Maryland judge in the Trump travel ban ruling?

Daily arrest report for March 17, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/17/17ADAMS, DANNY EUGENETHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
3/17/17ADAMS, DANNY EUGENEMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
3/17/17ADAMS, DANNY EUGENEESCAPE - SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/17/17ADAMS, DANNY EUGENEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/17/17ADAMS, DANNY EUGENEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/17/17ADAMS, DANNY EUGENEFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
3/17/17ADAMS, DANNY EUGENEFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
3/17/17ADAMS, DANNY EUGENEUNAUTH REMOVAL OF PROPHELD AT CCDC
3/17/17ADAMS, DANNY EUGENECONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
3/17/17BOWIE, DANIEL LORENZOCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
3/17/17CONNERS, KRISTY RENEECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
3/17/17DESHESKY, KATHERINE ELIZABETHASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/17/17GALLAGHER, JOSEPH EDWARD IIIASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
3/17/17HOOPER, BLISS GARLANDSEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTHELD AT CCDC
3/17/17HOOPER, BLISS GARLANDASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/17/17HORNFECK, DAVID RICHARDDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
3/17/17HUTSLAR, JONATHAN MARVIN-LOWLATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOPHELD AT CCDC
3/17/17MCKINLEY, JESSICA CHRISTINEPERSON DRIVING M/V ON HWY. ON REVOKED OUT OF STATE LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/17/17MCKINLEY, JESSICA CHRISTINEDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/17/17SMITH, JEFFREY CRAIG JRCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/17/17SMITH, JEFFREY CRAIG JRCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/17/17SMITH, JEFFREY CRAIG JR HELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
41°