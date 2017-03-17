Who is the Maryland judge in the Trump travel ban ruling?

Daily arrest report for March 16, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/16/17DUNFORD, WALTER FRANKLIN IIIVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER 
3/16/17DUNFORD, WALTER FRANKLIN IIIMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000 
3/16/17EVANS, BLAKE RYANTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/16/17FLETCHER, ABBY LEIGHCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/16/17FLETCHER, ABBY LEIGHCDS-POSS W/I DEL CONFINEMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/16/17FLETCHER, ABBY LEIGHCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/16/17GATELY, CARIG JOHNINTOXICATED ENDANGERRELEASED-UNSECURED BOND
3/16/17GATELY, CARIG JOHNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
3/16/17JOHNSON, JEFFERY ALLANFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
3/16/17JOHNSON, JEFFERY ALLANTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
3/16/17JOHNSON, JEFFERY ALLANROGUE AND VAGABONDRELEASED-UNSECURED BOND
3/16/17RAY, DANTE MILTONCDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+ 
3/16/17RAY, DANTE MILTONCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
3/16/17RAY, DANTE MILTONCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE 
3/16/17SHORTLEY, TED RYANCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
3/16/17TERRY, JUSTIN LEECONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
3/16/17TOPPER, TYLER EDWARDFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
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