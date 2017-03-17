Daily arrest report for March 16, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/16/17
|DUNFORD, WALTER FRANKLIN III
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|3/16/17
|DUNFORD, WALTER FRANKLIN III
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|3/16/17
|EVANS, BLAKE RYAN
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/16/17
|FLETCHER, ABBY LEIGH
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/16/17
|FLETCHER, ABBY LEIGH
|CDS-POSS W/I DEL CONFINEMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/16/17
|FLETCHER, ABBY LEIGH
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/16/17
|GATELY, CARIG JOHN
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/16/17
|GATELY, CARIG JOHN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/16/17
|JOHNSON, JEFFERY ALLAN
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/16/17
|JOHNSON, JEFFERY ALLAN
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/16/17
|JOHNSON, JEFFERY ALLAN
|ROGUE AND VAGABOND
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/16/17
|RAY, DANTE MILTON
|CDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+
|3/16/17
|RAY, DANTE MILTON
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|3/16/17
|RAY, DANTE MILTON
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|3/16/17
|SHORTLEY, TED RYAN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|3/16/17
|TERRY, JUSTIN LEE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|3/16/17
|TOPPER, TYLER EDWARD
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC