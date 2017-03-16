Unpacking the chicken box: The story behind Baltimore's carryout staple
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Daily arrest report for March 15, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/15/17BOZZELL, FAITH NICOLEDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
3/15/17BUHL, WILBURN CLYDEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/15/17CARTER, ERIC MICHAELCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/15/17COOK, AMY LYNNALC BEV/INTOX:ENDANGERHELD AT CCDC
3/15/17COOK, AMY LYNNCDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
3/15/17FLETCHER, ABBY LEIGHASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/15/17FLETCHER, ABBY LEIGHDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLHELD AT CCDC
3/15/17GENCO, EDWARD EARL JRTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
3/15/17RIGGS, AMBER ELIZABETHTHEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000RELEASED-UNSECURED BOND
3/15/17RIGGS, AMBER ELIZABETHFORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESSRELEASED-UNSECURED BOND
3/15/17RIGGS, AMBER ELIZABETHFORGERY AND COUNTERFEIT-PRIVATE DOCUMENTSRELEASED-UNSECURED BOND
3/15/17RIGGS, AMBER ELIZABETHCON - THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000RELEASED-UNSECURED BOND
3/15/17RIGGS, MICHAEL WAYNETHEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000RELEASED-UNSECURED BOND
3/15/17RIGGS, MICHAEL WAYNEFORGERY-PRIV DOCUMENTSRELEASED-UNSECURED BOND
3/15/17RIGGS, MICHAEL WAYNEFORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESSRELEASED-UNSECURED BOND
3/15/17RIGGS, MICHAEL WAYNECON - THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000RELEASED-UNSECURED BOND
3/15/17RILL, TED WILLIAMCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/15/17SCHWING, CHRISTOPHER AARONFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
3/15/17SCHWING, CHRISTOPHER AARONFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
3/15/17SHARBAUGH, LISA MTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
3/15/17SKIRKA, MATTHEW DAVIDCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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