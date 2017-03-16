Daily arrest report for March 15, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/15/17
|BOZZELL, FAITH NICOLE
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|3/15/17
|BUHL, WILBURN CLYDE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/15/17
|CARTER, ERIC MICHAEL
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/15/17
|COOK, AMY LYNN
|ALC BEV/INTOX:ENDANGER
|HELD AT CCDC
|3/15/17
|COOK, AMY LYNN
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|3/15/17
|FLETCHER, ABBY LEIGH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/15/17
|FLETCHER, ABBY LEIGH
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|3/15/17
|GENCO, EDWARD EARL JR
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|3/15/17
|RIGGS, AMBER ELIZABETH
|THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/15/17
|RIGGS, AMBER ELIZABETH
|FORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/15/17
|RIGGS, AMBER ELIZABETH
|FORGERY AND COUNTERFEIT-PRIVATE DOCUMENTS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/15/17
|RIGGS, AMBER ELIZABETH
|CON - THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/15/17
|RIGGS, MICHAEL WAYNE
|THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/15/17
|RIGGS, MICHAEL WAYNE
|FORGERY-PRIV DOCUMENTS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/15/17
|RIGGS, MICHAEL WAYNE
|FORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/15/17
|RIGGS, MICHAEL WAYNE
|CON - THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/15/17
|RILL, TED WILLIAM
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/15/17
|SCHWING, CHRISTOPHER AARON
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|3/15/17
|SCHWING, CHRISTOPHER AARON
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|3/15/17
|SHARBAUGH, LISA M
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|3/15/17
|SKIRKA, MATTHEW DAVID
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE