The Sun's 2017 Maryland Business and Civic Hall of Fame

Daily arrest report for March 12, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/12/17CASTILLO, JEFREY MELQEZIDECDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/12/17CASTILLO, JEFREY MELQEZIDECDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/12/17CASTILLO, JEFREY MELQEZIDECDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/12/17CASTILLO, JEFREY MELQEZIDECDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/12/17DORSEY, DALE EDWARDCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/12/17FOGARTY, DANIEL PATRICKASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/12/17HARDISTY, SETH WARRENASSAULT-SECOND DEGREE 
3/12/17HOOPER, BLISS GARLANDCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/12/17JOHNSON, MICHAEL GENTASSAULT-SECOND DEGREE 
3/12/17JOHNSON, MICHAEL GENTASSAULT-FIRST DEGREE 
3/12/17NAZELROD, TRAVIS MICHAELRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
3/12/17NAZELROD, TRAVIS MICHAELMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
3/12/17NAZELROD, TRAVIS MICHAELASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/12/17NAZELROD, TRAVIS MICHAELASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
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