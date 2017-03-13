Daily arrest report for March 12, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/12/17
|CASTILLO, JEFREY MELQEZIDEC
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/12/17
|CASTILLO, JEFREY MELQEZIDEC
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/12/17
|CASTILLO, JEFREY MELQEZIDEC
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/12/17
|CASTILLO, JEFREY MELQEZIDEC
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/12/17
|DORSEY, DALE EDWARD
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/12/17
|FOGARTY, DANIEL PATRICK
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/12/17
|HARDISTY, SETH WARREN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|3/12/17
|HOOPER, BLISS GARLAND
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/12/17
|JOHNSON, MICHAEL GENT
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|3/12/17
|JOHNSON, MICHAEL GENT
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|3/12/17
|NAZELROD, TRAVIS MICHAEL
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|3/12/17
|NAZELROD, TRAVIS MICHAEL
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|3/12/17
|NAZELROD, TRAVIS MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/12/17
|NAZELROD, TRAVIS MICHAEL
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC