Daily arrest report for March 11, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/10/17
|BLESSING, LISA DIANE
|FALSE STATEMENT TO OFFICER
|HELD AT CCDC
|3/10/17
|CHAFFMAN, RAYMOND GLENN
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/10/17
|HALL, KRISTIAN MORGAN SR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/10/17
|HAMILTON, RONALD JOSEPH JR
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|3/10/17
|HAWKINS, TERRENCE SYLVESTER
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/10/17
|LONG, RIDGE ASPEN
|DANGEROUS WEAPON: CONCEAL
|3/10/17
|LONG, RIDGE ASPEN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|3/10/17
|LONG, RIDGE ASPEN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|3/10/17
|LONG, RIDGE ASPEN
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|3/10/17
|LONG, RIDGE ASPEN
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|3/10/17
|LONG, RIDGE ASPEN
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|3/10/17
|LONG, RIDGE ASPEN
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|3/10/17
|LONG, RIDGE ASPEN
|3/10/17
|LONG, RIDGE ASPEN
|POSSESSION OF SUSPENDED LICENSE
|3/10/17
|LONG, RIDGE ASPEN
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|3/10/17
|LONG, RIDGE ASPEN
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|3/10/17
|LYNNE, KIMBERLY ANNE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/10/17
|LYNNE, KIMBERLY ANNE
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/10/17
|LYNNE, KIMBERLY ANNE
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/10/17
|MATTHEWS, JONATHAN GRANT
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|3/10/17
|RILL, RODNEY ALAN JR
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/10/17
|SKAL, CARL EDWARD III
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC