Harriet Tubman's Eastern Shore legacy

Daily arrest report for March 10, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/10/17BLESSING, LISA DIANEFALSE STATEMENT TO OFFICERHELD AT CCDC
3/10/17CHAFFMAN, RAYMOND GLENNASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
3/10/17HALL, KRISTIAN MORGAN SRASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/10/17HAMILTON, RONALD JOSEPH JRVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
3/10/17HAWKINS, TERRENCE SYLVESTERCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/10/17LONG, RIDGE ASPENDANGEROUS WEAPON: CONCEAL 
3/10/17LONG, RIDGE ASPENCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
3/10/17LONG, RIDGE ASPENCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
3/10/17LONG, RIDGE ASPENCDS:POSSESS-NOT MARIJUANA 
3/10/17LONG, RIDGE ASPENCDS:POSSESS-NOT MARIJUANA 
3/10/17LONG, RIDGE ASPENCDS:POSSESS-NOT MARIJUANA 
3/10/17LONG, RIDGE ASPENCDS:POSSESS-NOT MARIJUANA 
3/10/17LONG, RIDGE ASPEN  
3/10/17LONG, RIDGE ASPENPOSSESSION OF SUSPENDED LICENSE 
3/10/17LONG, RIDGE ASPENDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER 
3/10/17LONG, RIDGE ASPENDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV 
3/10/17LYNNE, KIMBERLY ANNEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/10/17LYNNE, KIMBERLY ANNEDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/10/17LYNNE, KIMBERLY ANNEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/10/17MATTHEWS, JONATHAN GRANTTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
3/10/17RILL, RODNEY ALAN JRBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
3/10/17SKAL, CARL EDWARD IIIDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
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