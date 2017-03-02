Hogan announces new funding to fight drug overdoses

Daily arrest report for March 1, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/1/17BUTTRY, DAVID HOWARD JRASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/1/17DRURY, JOSEPH ARTHUR 4THFRAUD-PER.IDENT.AVOID PROSHELD ON MULTIPLE ARRESTS
3/1/17DRURY, JOSEPH ARTHUR 4THCONTEMPT OF COURT/FTAHELD ON MULTIPLE ARRESTS
3/1/17KING, KEVIN LAMONT JRTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
3/1/17KING, KEVIN LAMONT JRMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
3/1/17KING, KEVIN LAMONT JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/1/17KING, KEVIN LAMONT JRROBBERYHELD AT CCDC
3/1/17KING, KEVIN LAMONT JRCONSPIRE-HOME INVASIONHELD AT CCDC
3/1/17KING, KEVIN LAMONT JRHOME INVASIONHELD AT CCDC
3/1/17PRIVETT, MICHAEL JAMES IIFAIL REG OFFENDER/ FLASE INFOHELD AT CCDC
3/1/17STULL, NEWTON CARLYLE IVDRIVING WITH ALCOHOL IN BLOOD IN VIOLATION OF COURT ORDERHELD AT CCDC
3/1/17TOMLIN, JESSE KYLEVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
3/1/17WATSON, MICHAEL ANTHONYFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
3/1/17WILL, RYAN ALLENTHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/1/17WILL, RYAN ALLENFALSE IMPRISONMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/1/17WILL, RYAN ALLENINTOXICATED ENDANGERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/1/17WILL, RYAN ALLENASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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