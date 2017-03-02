Daily arrest report for March 1, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/1/17
|BUTTRY, DAVID HOWARD JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/1/17
|DRURY, JOSEPH ARTHUR 4TH
|FRAUD-PER.IDENT.AVOID PROS
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|3/1/17
|DRURY, JOSEPH ARTHUR 4TH
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|3/1/17
|KING, KEVIN LAMONT JR
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|3/1/17
|KING, KEVIN LAMONT JR
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|3/1/17
|KING, KEVIN LAMONT JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/1/17
|KING, KEVIN LAMONT JR
|ROBBERY
|HELD AT CCDC
|3/1/17
|KING, KEVIN LAMONT JR
|CONSPIRE-HOME INVASION
|HELD AT CCDC
|3/1/17
|KING, KEVIN LAMONT JR
|HOME INVASION
|HELD AT CCDC
|3/1/17
|PRIVETT, MICHAEL JAMES II
|FAIL REG OFFENDER/ FLASE INFO
|HELD AT CCDC
|3/1/17
|STULL, NEWTON CARLYLE IV
|DRIVING WITH ALCOHOL IN BLOOD IN VIOLATION OF COURT ORDER
|HELD AT CCDC
|3/1/17
|TOMLIN, JESSE KYLE
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|3/1/17
|WATSON, MICHAEL ANTHONY
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|3/1/17
|WILL, RYAN ALLEN
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/1/17
|WILL, RYAN ALLEN
|FALSE IMPRISONMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/1/17
|WILL, RYAN ALLEN
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/1/17
|WILL, RYAN ALLEN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE