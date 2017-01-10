Daily arrest report for January 9, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/9/17
|CARDENAS, CESAR ANDRES RAMOS
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/9/17
|CARDENAS, CESAR ANDRES RAMOS
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/9/17
|CRAWMER, DANIEL EDWARD
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVING
|HELD AT CCDC
|1/9/17
|FAUVER, DAVID CHARLES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/9/17
|LEPPO, JONATHAN JAMES
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|1/9/17
|MCCOOL, VICTORIA LYNN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/9/17
|ROBERTSON, AARON CHRISTOPHER
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|1/9/17
|SMITH, KEITH ALAN
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|HELD AT CCDC
|1/9/17
|SMITH, KEITH ALAN
|FIREARM POSS W/FELONY CONVICTION
|HELD AT CCDC
|1/9/17
|SMITH, KEITH ALAN
|REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION
|HELD AT CCDC