Roughly Speaking: What happened to the State Center project?

Daily arrest report for January 9, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/9/17CARDENAS, CESAR ANDRES RAMOSDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/9/17CARDENAS, CESAR ANDRES RAMOSDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/9/17CRAWMER, DANIEL EDWARDFAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVINGHELD AT CCDC
1/9/17FAUVER, DAVID CHARLESASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/9/17LEPPO, JONATHAN JAMESCONTEMPT-VIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
1/9/17MCCOOL, VICTORIA LYNNCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/9/17ROBERTSON, AARON CHRISTOPHERFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
1/9/17SMITH, KEITH ALANHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCHELD AT CCDC
1/9/17SMITH, KEITH ALANFIREARM POSS W/FELONY CONVICTIONHELD AT CCDC
1/9/17SMITH, KEITH ALANREGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSIONHELD AT CCDC
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