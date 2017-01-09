Roughly Speaking: What happened to the State Center project?

Daily arrest report for January 8, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/8/17CUDD, CAROLE LYNNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/8/17HARRIS, CIARRA LYNNMALICIOUS DESTRUCTION MISSILES AT VEHICLE-ROCK/STONE/BRICKRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/8/17HARRIS, CIARRA LYNNMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/8/17HARRIS, CIARRA LYNNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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