Daily arrest report for January 6, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/6/17
|CONNERS, TRACI LEIGH
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|1/6/17
|CORTES-MATEOS, GERARDO ANTONIO
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|1/6/17
|ESCOLOPIO, COLTON ANDREW
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|1/6/17
|FIROR, CHRISTOPHER BRIAN
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|1/6/17
|FIROR, CHRISTOPHER BRIAN
|CONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUE
|1/6/17
|GIBSON, RICHARD LEE
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|1/6/17
|GIBSON, RICHARD LEE
|THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|1/6/17
|GIBSON, RICHARD LEE
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|1/6/17
|GIBSON, RICHARD LEE
|ROGUE AND VAGABOND
|HELD AT CCDC
|1/6/17
|GIBSON, RICHARD LEE
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/6/17
|GIBSON, RICHARD LEE
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD AT CCDC
|1/6/17
|GIBSON, RICHARD LEE
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/6/17
|HOFF, MICHAEL NEAL
|DRUG COURT SANCTION
|HELD AT CCDC
|1/6/17
|LAMON, DAVID HERBERT
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|1/6/17
|LESCALLEET, JEFFREY ALLEN
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|1/6/17
|RAISOR, JEFFREY SCOTT
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|1/6/17
|RAISOR, JEFFREY SCOTT
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|1/6/17
|SATTERFIELD, HEATHER LYNN
|FRAUD-PER.IDENT.AVOID PROS
|HELD AT CCDC
|1/6/17
|SAYLOR-JAMES, MELISSA LYNN
|THEFT:$10,000 TO UND $100,000
|HELD AT CCDC
|1/6/17
|STAINES, DANIELLE ALEXANDRA
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|1/6/17
|STAINES, DANIELLE ALEXANDRA
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|1/6/17
|STAINES, DANIELLE ALEXANDRA
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|1/6/17
|STAINES, DANIELLE ALEXANDRA
|CONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUE
|1/6/17
|STAINES, DANIELLE ALEXANDRA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|1/6/17
|STAINES, DANIELLE ALEXANDRA
|1/6/17
|STAINES, DANIELLE ALEXANDRA