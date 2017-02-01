Roughly Speaking podcast: International relief agencies decry Trump’s refugee ban

Daily arrest report for January 31, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/31/17BERKHEIMER, CARRISA SPRINGTHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/31/17BERKHEIMER, CARRISA SPRINGCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/31/17DJAMANOV, KAKHRAMON AMANOVICHVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
1/31/17DJAMANOV, KAKHRAMON AMANOVICHVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
1/31/17DONHAUSER, BRANDON RILEYDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
1/31/17EVANS, JENNIFER ELLENDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
1/31/17GARCIA, LEWIS MARTINASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
1/31/17PEES, MICHAEL LEE JRTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/31/17PEES, MICHAEL LEE JRBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/31/17SMITH, JUSTIN DANIELCDS:POSS W/INTENT DIST: NARCHELD AT CCDC
1/31/17TALLMAN-SMITH, SADAYE SUMMERPOSSESSION OF SUSPENDED LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/31/17TALLMAN-SMITH, SADAYE SUMMERDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/31/17WILLIAMS, WILBERT LEETHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
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