Daily arrest report for January 31, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/31/17
|BERKHEIMER, CARRISA SPRING
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/31/17
|BERKHEIMER, CARRISA SPRING
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/31/17
|DJAMANOV, KAKHRAMON AMANOVICH
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|1/31/17
|DJAMANOV, KAKHRAMON AMANOVICH
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|1/31/17
|DONHAUSER, BRANDON RILEY
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|1/31/17
|EVANS, JENNIFER ELLEN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|1/31/17
|GARCIA, LEWIS MARTIN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/31/17
|PEES, MICHAEL LEE JR
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/31/17
|PEES, MICHAEL LEE JR
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/31/17
|SMITH, JUSTIN DANIEL
|CDS:POSS W/INTENT DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|1/31/17
|TALLMAN-SMITH, SADAYE SUMMER
|POSSESSION OF SUSPENDED LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/31/17
|TALLMAN-SMITH, SADAYE SUMMER
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/31/17
|WILLIAMS, WILBERT LEE
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC