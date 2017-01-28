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Daily arrest report for January 27, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/27/17BLAUVELT, JOHN MICHAEL JRTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
1/27/17BYRAMS, KEVIN AARON IIDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
1/27/17COLE, NICHOLAS PHILLIP KIBLERFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
1/27/17COLE, NICHOLAS PHILLIP KIBLERFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
1/27/17DUVALL, MICHELLE NICOLETHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
1/27/17EMBREY, TANYA RENEECDS:POSS W/INTENT DIST: NARCHELD AT CCDC
1/27/17EVANS, JOSHUA MICHAELCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/27/17EVANS, JOSHUA MICHAELCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/27/17EVANS, JOSHUA MICHAEL RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/27/17GREENE, DAESEAN MALIKPEEPING TOMRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/27/17GREENE, DAESEAN MALIKVIS SURV - PRIVATE AREARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/27/17GREENE, DAESEAN MALIKPRIV PL - PRURIENT INTENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/27/17HALBERSTAM, JOSHUA DIMITRICDS:POSS W/INTENT DIST: NARC 
1/27/17HALBERSTAM, JOSHUA DIMITRI  
1/27/17HALBERSTAM, JOSHUA DIMITRI  
1/27/17HUGHES, LAWRENCE JAMESCDS:POSS W/INTENT DIST: NARC 
1/27/17HUGHES, LAWRENCE JAMES  
1/27/17HUGHES, LAWRENCE JAMES  
1/27/17JOHNSON, DALLAS NICOLEFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
1/27/17KUYKENDALL, JONATHAN LMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-UNSECURED BOND
1/27/17KUYKENDALL, JONATHAN LASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
1/27/17KUYKENDALL, JONATHAN LASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
1/27/17KUYKENDALL, JONATHAN LCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
1/27/17MANCHESTER, WILLIAM ROYCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
1/27/17MANCHESTER, WILLIAM ROYESCAPE - FIRST DEGREETAKEN BEFORE JUDGE
1/27/17MANCHESTER, WILLIAM ROYCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONTAKEN BEFORE JUDGE
1/27/17MILLER, TREVOR RYANDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
1/27/17PRYOR, JOSEPH MICHAELUNAUTH REMOVAL OF PROPHELD AT CCDC
1/27/17SEARS, ASHLEY NICOLEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
1/27/17SEARS, ASHLEY NICOLEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
1/27/17SHOEMAKER, KENNETH ROBERT RELEASED TO OTHER AGENCY
1/27/17STEPHENSON, LESLIE ERNESTVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERRELEASED ON BOND
1/27/17STEPHENSON, LESLIE ERNESTHARASS; A COURSE OF CONDUCTRELEASED ON BOND
1/27/17WHITTAKER, TEVIN RANSOMVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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