Roughly Speaking: Breaking down Trump’s baseless assertions of voter fraud

Daily arrest report for January 26, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/26/17ALLEN, BRIAN DOUGLASARSON/THREAT 
1/26/17ALLEN, BRIAN DOUGLASINTOXICATED ENDANGER 
1/26/17ALLEN, BRIAN DOUGLASASSAULT-SECOND DEGREE 
1/26/17ALLEN, BRIAN DOUGLASMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000 
1/26/17BARTLETT, WILLIAM ROBERTDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
1/26/17DAMPMAN, JENNIFER NICOLEDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/26/17DAMPMAN, JENNIFER NICOLEDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/26/17DAMPMAN, JENNIFER NICOLEPOSSESSION OF SUSPENDED LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/26/17DAMPMAN, JENNIFER NICOLEDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/26/17HUBBARD, BENJAMIN COURTNEYVIOLATION OF PROBATIONRELEASED TO OTHER AGENCY
1/26/17LESCALLEET, JEFFREY ALLENFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
1/26/17PENZAVECCHIA, JOSEPH GEORGE IIFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/26/17PEROUTY, NEAL LOUIS IIIFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/26/17PLUMMER, TODD CHRISTOPHERASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/26/17RILL, TABITHA ELIZABETHCON - THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
1/26/17RODRIGUEZ, JON DEREKCDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+RELEASED-UNSECURED BOND
1/26/17RODRIGUEZ, JON DEREKCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
1/26/17RODRIGUEZ, JON DEREKCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-UNSECURED BOND
1/26/17RODRIGUEZ, JON DEREKCDS:POSS W/INTENT DIST: NARCRELEASED-UNSECURED BOND
1/26/17TABER, SCOTT ANDREWDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
1/26/17WINKLER, CHRISTOPHER HARRISONASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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