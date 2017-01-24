Daily arrest report for January 23, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/23/17
|BROOKS, DALTON LEE
|RFL/SHOTGN POSS-DISQUAL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/23/17
|BROOKS, DALTON LEE
|ILLEGAL POSS AMMO
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/23/17
|CUNNINGHAM, JOSHUA DAVID
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|1/23/17
|CUNNINGHAM, JOSHUA DAVID
|THEFT LESS THAN $100.00
|1/23/17
|CUNNINGHAM, JOSHUA DAVID
|UNAUTH REMOVAL OF PROP
|1/23/17
|DAVIS, MILES DEMEERS EXLEY
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/23/17
|GARTEN, ZACHARY JAMES
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|1/23/17
|GARTEN, ZACHARY JAMES
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD AT CCDC
|1/23/17
|GRACE, SHANNAN ELIZABETH
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|1/23/17
|RAINES, CHRISTOPHER LEE
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|1/23/17
|REULING, JOHN MELVIN
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|1/23/17
|SAUNDERS, RAYMOND CHARLES
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/23/17
|SAUNDERS, RAYMOND CHARLES
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/23/17
|SAUNDERS, RAYMOND CHARLES
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/23/17
|STAUFFER, LYNDSAY MICHELLE
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE