Daily arrest report for January 20, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/20/17
|SHENK, CHRISTAN CHARLES
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|1/20/17
|JOHNSON, JUSTIN JOE JAMES
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|1/20/17
|SHINN, EDWARD JOSEPH JR
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|1/20/17
|HOLLAND, CYNTHIA ANN
|CDS OBTAIN BY MAKING/UTTERING FALSE/FORGED PRESCRIPTION
|HELD AT CCDC
|1/20/17
|ADAME, JASON ROUDELL
|THEFT-SCHEME: LESS $1000
|HELD AT CCDC
|1/20/17
|WOODYARD, CHINTELL ROMAINE
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED ON BOND
|1/20/17
|JOHNSON, JEFFREY ALLAN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/20/17
|COMBS, SANDRA LEE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|1/20/17
|COMBS, SANDRA LEE
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|1/20/17
|COMBS, SANDRA LEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/20/17
|COMBS, SANDRA LEE
|ASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMS
|HELD AT CCDC
|1/20/17
|GRAVES, JAMES MARSHAL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/20/17
|TRACEY, RICHARD EUGENE JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/20/17
|HAYNIE, THOMAS DODSON JR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/20/17
|HAYNIE, THOMAS DODSON JR
|DISTURB THE PEACE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/20/17
|HAYNIE, THOMAS DODSON JR
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/20/17
|HAYNIE, THOMAS DODSON JR
|DISTURB PEACE - LOUD NOISE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/20/17
|HAYNIE, THOMAS DODSON JR
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/20/17
|HAYNIE, THOMAS DODSON JR
|DUI
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/20/17
|HAYNIE, THOMAS DODSON JR
|FAIL OF DRIVER IN ACCIDENT TO FURNISH REQ ID AND LIC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/20/17
|HAYNIE, THOMAS DODSON JR
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/20/17
|HAYNIE, THOMAS DODSON JR
|FAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/20/17
|HAYNIE, THOMAS DODSON JR
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/20/17
|HAYNIE, THOMAS DODSON JR
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/20/17
|HAYNIE, THOMAS DODSON JR
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/20/17
|EPPLEY, RILEY ALLAN
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/20/17
|EPPLEY, RILEY ALLAN
|FALSE STATEMENT TO OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/20/17
|EPPLEY, RILEY ALLAN
|LITTER/DUMP: UNDER 100 LBS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/20/17
|EPPLEY, RILEY ALLAN
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/20/17
|EPPLEY, RILEY ALLAN
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/20/17
|EPPLEY, RILEY ALLAN
|CONTRIBUTE TO CONDITION OF CHILD/DELINQUENT, ETC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/20/17
|COCILOVA, MICHAEL JOSEPH
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|1/20/17
|EPPLEY, RILEY ALLAN
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|1/20/17
|EPPLEY, RILEY ALLAN
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|1/20/17
|EPPLEY, RILEY ALLAN
|FALSE STATEMENT TO OFFICER
|1/20/17
|EPPLEY, RILEY ALLAN
|LITTER/DUMP: UNDER 100 LBS
|1/20/17
|EPPLEY, RILEY ALLAN
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000
|1/20/17
|EPPLEY, RILEY ALLAN
|ROGUE AND VAGABOND
|1/20/17
|EPPLEY, RILEY ALLAN
|CONSUME ALC BEV PUBLIC
|1/20/17
|EPPLEY, RILEY ALLAN
|FRAUD-PER.IDENT.AVOID PROS
|1/20/17
|EPPLEY, RILEY ALLAN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|1/20/17
|DOYLE, TIMOTHY JOSEPH JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC