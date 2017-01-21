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Daily arrest report for January 20, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/20/17SHENK, CHRISTAN CHARLESRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
1/20/17JOHNSON, JUSTIN JOE JAMESTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
1/20/17SHINN, EDWARD JOSEPH JRDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
1/20/17HOLLAND, CYNTHIA ANNCDS OBTAIN BY MAKING/UTTERING FALSE/FORGED PRESCRIPTIONHELD AT CCDC
1/20/17ADAME, JASON ROUDELLTHEFT-SCHEME: LESS $1000HELD AT CCDC
1/20/17WOODYARD, CHINTELL ROMAINECONTEMPT-VIOLATION OF PROBATIONRELEASED ON BOND
1/20/17JOHNSON, JEFFREY ALLANCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
1/20/17COMBS, SANDRA LEERECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
1/20/17COMBS, SANDRA LEERESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
1/20/17COMBS, SANDRA LEEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/20/17COMBS, SANDRA LEEASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMSHELD AT CCDC
1/20/17GRAVES, JAMES MARSHALASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/20/17TRACEY, RICHARD EUGENE JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/20/17HAYNIE, THOMAS DODSON JRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-UNSECURED BOND
1/20/17HAYNIE, THOMAS DODSON JRDISTURB THE PEACERELEASED-UNSECURED BOND
1/20/17HAYNIE, THOMAS DODSON JRRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-UNSECURED BOND
1/20/17HAYNIE, THOMAS DODSON JRDISTURB PEACE - LOUD NOISERELEASED-UNSECURED BOND
1/20/17HAYNIE, THOMAS DODSON JRFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
1/20/17HAYNIE, THOMAS DODSON JRDUIRELEASED-UNSECURED BOND
1/20/17HAYNIE, THOMAS DODSON JRFAIL OF DRIVER IN ACCIDENT TO FURNISH REQ ID AND LICRELEASED-UNSECURED BOND
1/20/17HAYNIE, THOMAS DODSON JRFAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVINGRELEASED-UNSECURED BOND
1/20/17HAYNIE, THOMAS DODSON JRFAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDEDRELEASED-UNSECURED BOND
1/20/17HAYNIE, THOMAS DODSON JRDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
1/20/17HAYNIE, THOMAS DODSON JRDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
1/20/17HAYNIE, THOMAS DODSON JRDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
1/20/17EPPLEY, RILEY ALLANOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/20/17EPPLEY, RILEY ALLANFALSE STATEMENT TO OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/20/17EPPLEY, RILEY ALLANLITTER/DUMP: UNDER 100 LBSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/20/17EPPLEY, RILEY ALLANFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/20/17EPPLEY, RILEY ALLANMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/20/17EPPLEY, RILEY ALLANCONTRIBUTE TO CONDITION OF CHILD/DELINQUENT, ETCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/20/17COCILOVA, MICHAEL JOSEPHVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
1/20/17EPPLEY, RILEY ALLANTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000 
1/20/17EPPLEY, RILEY ALLANMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING 
1/20/17EPPLEY, RILEY ALLANFALSE STATEMENT TO OFFICER 
1/20/17EPPLEY, RILEY ALLANLITTER/DUMP: UNDER 100 LBS 
1/20/17EPPLEY, RILEY ALLANMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000 
1/20/17EPPLEY, RILEY ALLANROGUE AND VAGABOND 
1/20/17EPPLEY, RILEY ALLANCONSUME ALC BEV PUBLIC 
1/20/17EPPLEY, RILEY ALLANFRAUD-PER.IDENT.AVOID PROS 
1/20/17EPPLEY, RILEY ALLANCONTEMPT OF COURT/FTA 
1/20/17DOYLE, TIMOTHY JOSEPH JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
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