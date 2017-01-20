Roughly Speaking: The president vs. the press

Daily arrest report for January 19, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/19/17BEDKE, KAITLIN NICOLEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/19/17BLIZZARD, WARREN RICHARDASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
1/19/17BLIZZARD, WARREN RICHARDMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-UNSECURED BOND
1/19/17BLIZZARD, WARREN RICHARDBURGLARY-THIRD DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
1/19/17BRODSKY, DANIEL ANDREWCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
1/19/17DAVIS, KEVIN WAYNEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/19/17DEMARIO, JACOB ANTHONYASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/19/17EALY, DONALD ALLENARSON/THREATHELD AT CCDC
1/19/17EALY, DONALD ALLENHARASS; A COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
1/19/17EALY, DONALD ALLENTELEPHONE MISUSE: OBSCENEHELD AT CCDC
1/19/17EALY, DONALD ALLENELECTRONIC MAIL HARASSHELD AT CCDC
1/19/17GIUSTI, STEPHEN JOSEPHTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
1/19/17JORDAN, MARQUE ARTAYPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTRELEASED-UNSECURED BOND
1/19/17JORDAN, MARQUE ARTAYDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
1/19/17JORDAN, MARQUE ARTAYDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-UNSECURED BOND
1/19/17JORDAN, MARQUE ARTAYDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
1/19/17PLUMMER, MIKAL KHALIDDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
1/19/17PLUMMER, MIKAL KHALIDDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
1/19/17PLUMMER, MIKAL KHALIDDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
1/19/17PLUMMER, MIKAL KHALIDDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
1/19/17PLUMMER, MIKAL KHALIDDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
1/19/17REW, TRACY LYNNFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/19/17REW, TRACY LYNNRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/19/17REW, TRACY LYNNDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/19/17RISHEL, KAITLIN NICOLE CHRISTINACONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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