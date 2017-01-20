Daily arrest report for January 19, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/19/17
|BEDKE, KAITLIN NICOLE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/19/17
|BLIZZARD, WARREN RICHARD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/19/17
|BLIZZARD, WARREN RICHARD
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/19/17
|BLIZZARD, WARREN RICHARD
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/19/17
|BRODSKY, DANIEL ANDREW
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/19/17
|DAVIS, KEVIN WAYNE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/19/17
|DEMARIO, JACOB ANTHONY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/19/17
|EALY, DONALD ALLEN
|ARSON/THREAT
|HELD AT CCDC
|1/19/17
|EALY, DONALD ALLEN
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|1/19/17
|EALY, DONALD ALLEN
|TELEPHONE MISUSE: OBSCENE
|HELD AT CCDC
|1/19/17
|EALY, DONALD ALLEN
|ELECTRONIC MAIL HARASS
|HELD AT CCDC
|1/19/17
|GIUSTI, STEPHEN JOSEPH
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|1/19/17
|JORDAN, MARQUE ARTAY
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/19/17
|JORDAN, MARQUE ARTAY
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/19/17
|JORDAN, MARQUE ARTAY
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/19/17
|JORDAN, MARQUE ARTAY
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/19/17
|PLUMMER, MIKAL KHALID
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/19/17
|PLUMMER, MIKAL KHALID
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/19/17
|PLUMMER, MIKAL KHALID
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/19/17
|PLUMMER, MIKAL KHALID
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/19/17
|PLUMMER, MIKAL KHALID
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/19/17
|REW, TRACY LYNN
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/19/17
|REW, TRACY LYNN
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/19/17
|REW, TRACY LYNN
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/19/17
|RISHEL, KAITLIN NICOLE CHRISTINA
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC