Daily arrest report for January 16, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/16/17
|ALHASSAN, MOHAMMED
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/16/17
|BERRY, CAMERON ALLEN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/16/17
|BROWN, CONNOR GRANT
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/16/17
|BROWN, CONNOR GRANT
|RECKLESS ENDANGERMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/16/17
|BROWN, CONNOR GRANT
|LASER POINTER-AIRPLANE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/16/17
|CASH, KIMBERLY DAWN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/16/17
|KOUREY, LAUREN ELIZABETH
|THEFT-SCHEME: $10,000 TO UNDER $100,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/16/17
|KOUREY, LAUREN ELIZABETH
|CONSPIRE- THEFT: $10,000 TO UNDER $100,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/16/17
|SEGAL, SIMON
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/16/17
|SEGAL, SIMON
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/16/17
|SEGAL, SIMON
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/16/17
|SEGAL, SIMON
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/16/17
|SHEEHAN, KATHLEEN MAURA
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/16/17
|SNOWDEN, JOHN JAMAL
|CDS:POSS W/INTENT DIST: NARC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/16/17
|SNOWDEN, JOHN JAMAL
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND