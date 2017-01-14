Roughly Speaking: What happened to the State Center project?

Daily arrest report for January 13, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/13/17ASIF, MOEED NMNASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/13/17CARROLL, BRIAN HENRY JRFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
1/13/17CHESSER, JENNIFER ASHLEYCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED ON BOND
1/13/17COULS, TARA LYNNCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/13/17HILL, JOHN EDWARD SRDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
1/13/17JONES, JONATHAN ELIJAHFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/13/17JONES, SERENA SUEDRUG COURT SANCTIONHELD AT CCDC
1/13/17KEIM, JORDAN MARIETRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/13/17SIDOU, VASILIOS EVANGELOSPOSSESS/USE FALSE GOV'T ID DOCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/13/17SIMONS, REBECCA LYNNVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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