Roughly Speaking: What happened to the State Center project?

Daily arrest report for January 12, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/12/17BECK, HOPE ELIZABETHTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
1/12/17BRANSON, JAMES ROBERT JRFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
1/12/17FOGLE, BRITTANY LEECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/12/17FOGLE, BRITTANY LEEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
1/12/17HANEY, PETE LEECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
1/12/17JOHNSON, BYRON EUGENE JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
1/12/17KING, ERIC DOUGLASFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
1/12/17MCDONALD, ANTHONY DWIGHT 2NDPOSSESSION OF SUSPENDED LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/12/17MCDONALD, ANTHONY DWIGHT 2NDDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/12/17MCDONALD, ANTHONY DWIGHT 2NDDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/12/17PINKCETT, ERIC DWAYNECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
1/12/17TAYLOR, KENNETH EUGENEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
1/12/17TAYLOR, KENNETH EUGENEASSAULT-FIRST DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
1/12/17WALSCH, JAMES ROBERT JRFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
1/12/17WRIGHT, RICHARD LELANDCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
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