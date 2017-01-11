Roughly Speaking: What happened to the State Center project?

Daily arrest report for January 10, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/10/17CRUM, TYLER EUGENEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
1/10/17MCGEHRIN, BRYAN MATTHEWVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
1/10/17SEIBEL, MICHELE EVERETTHOMICIDE-MV/VESSEL-IMPAIR ALCHELD AT CCDC
1/10/17SEIBEL, MICHELE EVERETTHOMICIDE-MV/VESSEL-IMPAIR ALCHELD AT CCDC
1/10/17SEIBEL, MICHELE EVERETTLIFE THREATENING INJURY/VEHICLE-BOAT/IMPAIREDHELD AT CCDC
1/10/17SEIBEL, MICHELE EVERETTDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
1/10/17SNOWDEN, BRITTANY DENISEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/10/17STEWART, KAREN LEEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/10/17STEWART, KAREN LEEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/10/17STEWART, KAREN LEEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/10/17THOMAS, CHRISTIAN JAMESONTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000RELEASED-UNSECURED BOND
1/10/17THOMAS, CHRISTIAN JAMESONCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
1/10/17WEHLER, HANNAH CLAIRECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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