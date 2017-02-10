Daily arrest report for February 9, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/9/17
|BROWN, JOSHUA DAVID
|PRESCRIPTION ILLEGAL POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/9/17
|BROWN, JOSHUA DAVID
|PRESCRIPTION: OMIT/REMOVEALTER/OBLITERATE LABEL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/9/17
|BROWN, JOSHUA DAVID
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/9/17
|BROWN, JOSHUA DAVID
|CONTRIBUTE TO CONDITION OF CHILD/DELINQUENT, ETC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/9/17
|BROWN, JOSHUA DAVID
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/9/17
|BROWN, JOSHUA DAVID
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/9/17
|DEMBOSKY, ALBERT PHILLIP III
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/9/17
|FREELAND, KYLE PATRICK
|THEFT LESS THAN $100.00
|2/9/17
|GRANT, DE'ANDRE DWIGHT
|PRESCRIPTION ILLEGAL POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/9/17
|GRANT, DE'ANDRE DWIGHT
|PRESCRIPTION: OMIT/REMOVEALTER/OBLITERATE LABEL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/9/17
|GRANT, DE'ANDRE DWIGHT
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/9/17
|GRANT, DE'ANDRE DWIGHT
|CONTRIBUTE TO CONDITION OF CHILD/DELINQUENT, ETC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/9/17
|GRANT, DE'ANDRE DWIGHT
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/9/17
|GRANT, DE'ANDRE DWIGHT
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/9/17
|HARTLESS, MELISSA ANN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|2/9/17
|HARTLESS, MELISSA ANN
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|2/9/17
|HILL, JOHN EDWARD JR
|DANGEROUS WEAPON: CONCEAL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/9/17
|HILL, JOHN EDWARD JR
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/9/17
|TEEGARDEN, JUSTIN LEE
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|HELD AT CCDC