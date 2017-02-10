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Daily arrest report for February 9, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/9/17BROWN, JOSHUA DAVIDPRESCRIPTION ILLEGAL POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/9/17BROWN, JOSHUA DAVIDPRESCRIPTION: OMIT/REMOVEALTER/OBLITERATE LABELRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/9/17BROWN, JOSHUA DAVIDCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/9/17BROWN, JOSHUA DAVIDCONTRIBUTE TO CONDITION OF CHILD/DELINQUENT, ETCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/9/17BROWN, JOSHUA DAVIDCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/9/17BROWN, JOSHUA DAVIDCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/9/17DEMBOSKY, ALBERT PHILLIP IIIVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/9/17FREELAND, KYLE PATRICKTHEFT LESS THAN $100.00 
2/9/17GRANT, DE'ANDRE DWIGHTPRESCRIPTION ILLEGAL POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/9/17GRANT, DE'ANDRE DWIGHTPRESCRIPTION: OMIT/REMOVEALTER/OBLITERATE LABELRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/9/17GRANT, DE'ANDRE DWIGHTCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/9/17GRANT, DE'ANDRE DWIGHTCONTRIBUTE TO CONDITION OF CHILD/DELINQUENT, ETCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/9/17GRANT, DE'ANDRE DWIGHTCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/9/17GRANT, DE'ANDRE DWIGHTCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/9/17HARTLESS, MELISSA ANNCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD ON MULTIPLE ARRESTS
2/9/17HARTLESS, MELISSA ANNCDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD ON MULTIPLE ARRESTS
2/9/17HILL, JOHN EDWARD JRDANGEROUS WEAPON: CONCEALRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/9/17HILL, JOHN EDWARD JRTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/9/17TEEGARDEN, JUSTIN LEEDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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