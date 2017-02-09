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Daily arrest report for February 8, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/8/17ANGEL, JARRED ALANDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 
2/8/17ANGEL, JARRED ALANCDS:POSSESS-NOT MARIJUANA 
2/8/17ANGEL, JARRED ALANCDS:POSSESS-NOT MARIJUANA 
2/8/17ANGEL, JARRED ALANDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL 
2/8/17BLIZZARD, CORY ADAMDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/8/17BLIZZARD, CORY ADAMDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/8/17CASHMAN, CONNOR PATRICKCON-ROBBERYHELD AT CCDC
2/8/17CREAMER, TARA MARIEOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/8/17CREAMER, TARA MARIEFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/8/17CREAMER, TARA MARIEDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/8/17CREAMER, TARA MARIEINTOXICATED ENDANGERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/8/17CREAMER, TARA MARIEINTOXICATED ENDANGERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/8/17CREAMER, TARA MARIERESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/8/17CREAMER, TARA MARIEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/8/17CREAMER, TARA MARIEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/8/17FOROSISKY, RICHARD JAMESCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/8/17FOROSISKY, RICHARD JAMESCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/8/17FOROSISKY, RICHARD JAMESCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/8/17FOROSISKY, RICHARD JAMESTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/8/17GARCIA, SANDRA NOHEMI VAZQUEZCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/8/17GOVER, SEAN MICHAELINTOXICATED ENDANGERRELEASED-UNSECURED BOND
2/8/17GOVER, SEAN MICHAELINTOXICATED ENDANGERRELEASED-UNSECURED BOND
2/8/17GOVER, SEAN MICHAELINTOXICATED ENDANGERRELEASED-UNSECURED BOND
2/8/17GOVER, SEAN MICHAELDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
2/8/17GOVER, SEAN MICHAELFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
2/8/17GOVER, SEAN MICHAELRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-UNSECURED BOND
2/8/17GOVER, SEAN MICHAELASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
2/8/17GOVER, SEAN MICHAELASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
2/8/17GOVER, SEAN MICHAELASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
2/8/17HARTLESS, MELISSA ANNCONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERSHELD AT CCDC
2/8/17JOHNSON, JOEL CORNELIUS JRPOSSESSION OF SUSPENDED LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/8/17JOHNSON, JOEL CORNELIUS JRDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/8/17LEDBETTER, MURIEL JUNEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/8/17O'NEAL, STEVEN RYANCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
2/8/17O'NEAL, STEVEN RYANCDS:POSSESS-NOT MARIJUANA 
2/8/17O'NEAL, STEVEN RYANCDS:POSSESS-NOT MARIJUANA 
2/8/17O'NEAL, STEVEN RYANCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT 
2/8/17RICHARD, TRACEY JEANNEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
2/8/17RICHARDSON, SCOTT CHRISTOPHERDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
2/8/17ROBERTSON, TRAVIS ANTHONYASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/8/17ROBERTSON, TRAVIS ANTHONYRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
2/8/17ROBERTSON, TRAVIS ANTHONYDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
2/8/17ROBERTSON, TRAVIS ANTHONYFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
2/8/17SPELLMAN, MICHAEL ROBERTESCAPE - SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/8/17TEEGARDEN, JUSTIN LEECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/8/17THOMSON, DANIEL LEEASSAULT-SECOND DEGREE 
2/8/17UNVERZAGT, JESSICA FAITHTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
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