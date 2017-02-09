Daily arrest report for February 8, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/8/17
|ANGEL, JARRED ALAN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|2/8/17
|ANGEL, JARRED ALAN
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|2/8/17
|ANGEL, JARRED ALAN
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|2/8/17
|ANGEL, JARRED ALAN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|2/8/17
|BLIZZARD, CORY ADAM
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/8/17
|BLIZZARD, CORY ADAM
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/8/17
|CASHMAN, CONNOR PATRICK
|CON-ROBBERY
|HELD AT CCDC
|2/8/17
|CREAMER, TARA MARIE
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/8/17
|CREAMER, TARA MARIE
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/8/17
|CREAMER, TARA MARIE
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/8/17
|CREAMER, TARA MARIE
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/8/17
|CREAMER, TARA MARIE
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/8/17
|CREAMER, TARA MARIE
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/8/17
|CREAMER, TARA MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/8/17
|CREAMER, TARA MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/8/17
|FOROSISKY, RICHARD JAMES
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/8/17
|FOROSISKY, RICHARD JAMES
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/8/17
|FOROSISKY, RICHARD JAMES
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/8/17
|FOROSISKY, RICHARD JAMES
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/8/17
|GARCIA, SANDRA NOHEMI VAZQUEZ
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/8/17
|GOVER, SEAN MICHAEL
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/8/17
|GOVER, SEAN MICHAEL
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/8/17
|GOVER, SEAN MICHAEL
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/8/17
|GOVER, SEAN MICHAEL
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/8/17
|GOVER, SEAN MICHAEL
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/8/17
|GOVER, SEAN MICHAEL
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/8/17
|GOVER, SEAN MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/8/17
|GOVER, SEAN MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/8/17
|GOVER, SEAN MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/8/17
|HARTLESS, MELISSA ANN
|CONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERS
|HELD AT CCDC
|2/8/17
|JOHNSON, JOEL CORNELIUS JR
|POSSESSION OF SUSPENDED LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/8/17
|JOHNSON, JOEL CORNELIUS JR
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/8/17
|LEDBETTER, MURIEL JUNE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/8/17
|O'NEAL, STEVEN RYAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|2/8/17
|O'NEAL, STEVEN RYAN
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|2/8/17
|O'NEAL, STEVEN RYAN
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|2/8/17
|O'NEAL, STEVEN RYAN
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|2/8/17
|RICHARD, TRACEY JEANNE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|2/8/17
|RICHARDSON, SCOTT CHRISTOPHER
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|2/8/17
|ROBERTSON, TRAVIS ANTHONY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/8/17
|ROBERTSON, TRAVIS ANTHONY
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|2/8/17
|ROBERTSON, TRAVIS ANTHONY
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|2/8/17
|ROBERTSON, TRAVIS ANTHONY
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|2/8/17
|SPELLMAN, MICHAEL ROBERT
|ESCAPE - SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/8/17
|TEEGARDEN, JUSTIN LEE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/8/17
|THOMSON, DANIEL LEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|2/8/17
|UNVERZAGT, JESSICA FAITH
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC