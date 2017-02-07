Daily arrest report for February 6, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/6/17
|BAKER, BRYAN OWEN JR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|2/6/17
|BAKER, BRYAN OWEN JR
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|2/6/17
|HARRIS, AZURDAE LASHAY
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED ON BOND
|2/6/17
|GRIMM, JAMES MICHAEL
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|2/6/17
|GRIMM, JAMES MICHAEL
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|2/6/17
|GRIMM, JAMES MICHAEL
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|2/6/17
|SHIREY, SIERRA ODEA
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|ALTER/FORGE/COUNTERFEIT-ORDER FOR MONEY/GOODS ETC.
|HELD AT CCDC
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|FORGERY-PRIV DOCUMENTS
|HELD AT CCDC
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|FORGERY-PRIV DOCUMENTS
|HELD AT CCDC
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|ATTEMPT - THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|ISSUE COUNTERFEIT ORDER
|HELD AT CCDC
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|ISSUE FALSE DOCUMENT
|HELD AT CCDC
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|FORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|FORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|BD CK/PASS/NSF/$1K TO <$10K
|HELD AT CCDC
|2/6/17
|MORGAN, WILLIAM LAWRENCE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|2/6/17
|CORTES-MATEOS, GERARDO ANTONIO
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/6/17
|CORTES-MATEOS, GERARDO ANTONIO
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/6/17
|WARFIELD, ALESHIA LYNN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/6/17
|GRIMM, JAMES MICHAEL
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|2/6/17
|PATE, COLIN JEFFREY
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/6/17
|DOTSON, KEYONNA LASHA
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|FORGERY-PRIV DOCUMENTS
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|OBTAIN GOODS, MONEY-FORGERY
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|ALTER/FORGE/COUNTERFEIT-ORDER FOR MONEY/GOODS ETC.
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|ALTER/FORGE/COUNTERFEIT-ORDER FOR MONEY/GOODS ETC.
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|FORGERY-PRIV DOCUMENTS
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|ISSUE FALSE DOCUMENT
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|FORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESS
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|FORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESS
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|ISSUE COUNTERFEIT ORDER
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|ISSUE COUNTERFEIT ORDER
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|ISSUE FALSE DOCUMENT
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|2/6/17
|WADSWORTH, TIMOTHY LEE
|FORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESS
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS