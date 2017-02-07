Read today's eNewspaper

Daily arrest report for February 6, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/6/17BAKER, BRYAN OWEN JRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
2/6/17BAKER, BRYAN OWEN JRDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
2/6/17HARRIS, AZURDAE LASHAYCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED ON BOND
2/6/17GRIMM, JAMES MICHAELBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
2/6/17GRIMM, JAMES MICHAELCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
2/6/17GRIMM, JAMES MICHAELCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
2/6/17SHIREY, SIERRA ODEAFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEETHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEETHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEETHEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEETHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEEALTER/FORGE/COUNTERFEIT-ORDER FOR MONEY/GOODS ETC.HELD AT CCDC
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEEFORGERY-PRIV DOCUMENTSHELD AT CCDC
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEEFORGERY-PRIV DOCUMENTSHELD AT CCDC
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEEATTEMPT - THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEEISSUE COUNTERFEIT ORDERHELD AT CCDC
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEEISSUE FALSE DOCUMENTHELD AT CCDC
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEEFORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESSHELD AT CCDC
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEETHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEETHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEEFORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESSHELD AT CCDC
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEEBD CK/PASS/NSF/$1K TO <$10KHELD AT CCDC
2/6/17MORGAN, WILLIAM LAWRENCEASSAULT-SECOND DEGREE 
2/6/17CORTES-MATEOS, GERARDO ANTONIOCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/6/17CORTES-MATEOS, GERARDO ANTONIOCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/6/17WARFIELD, ALESHIA LYNNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/6/17GRIMM, JAMES MICHAELCONTEMPT OF COURT/FTAHELD ON MULTIPLE ARRESTS
2/6/17PATE, COLIN JEFFREYMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/6/17DOTSON, KEYONNA LASHACONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEETHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEETHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD ON MULTIPLE ARRESTS
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEEFORGERY-PRIV DOCUMENTSHELD ON MULTIPLE ARRESTS
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEEOBTAIN GOODS, MONEY-FORGERYHELD ON MULTIPLE ARRESTS
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEEALTER/FORGE/COUNTERFEIT-ORDER FOR MONEY/GOODS ETC.HELD ON MULTIPLE ARRESTS
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEEALTER/FORGE/COUNTERFEIT-ORDER FOR MONEY/GOODS ETC.HELD ON MULTIPLE ARRESTS
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEEFORGERY-PRIV DOCUMENTSHELD ON MULTIPLE ARRESTS
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEEISSUE FALSE DOCUMENTHELD ON MULTIPLE ARRESTS
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEEFORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESSHELD ON MULTIPLE ARRESTS
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEEFORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESSHELD ON MULTIPLE ARRESTS
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEEISSUE COUNTERFEIT ORDERHELD ON MULTIPLE ARRESTS
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEEISSUE COUNTERFEIT ORDERHELD ON MULTIPLE ARRESTS
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEEISSUE FALSE DOCUMENTHELD ON MULTIPLE ARRESTS
2/6/17WADSWORTH, TIMOTHY LEEFORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESSHELD ON MULTIPLE ARRESTS
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
39°