Roughly Speaking podcast: Booze and books

Daily arrest report for February 4, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/4/17BRUMLEY, RICHARDDANGEROUS WEAPON: CONCEAL 
2/4/17BRUMLEY, RICHARDDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS 
2/4/17BRUMLEY, RICHARDPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT 
2/4/17BRUMLEY, RICHARDCDS:POSSESS-NOT MARIJUANA 
2/4/17BRUMLEY, RICHARDDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL 
2/4/17BRUMLEY, RICHARDDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL 
2/4/17KARR, TIMOTHY LAWSONDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE 
2/4/17KARR, TIMOTHY LAWSONDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 
2/4/17KARR, TIMOTHY LAWSONDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV 
2/4/17KARR, TIMOTHY LAWSONDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL 
2/4/17KARR, TIMOTHY LAWSONFAILURE TO CONTROL SPEED TO AVOID COLLISION 
2/4/17RILL, TED WILLIAMVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
2/4/17ZIEGNFUSS, LEROY GLEN JRDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS 
2/4/17ZIEGNFUSS, LEROY GLEN JRCDS:POSSESS-NOT MARIJUANA 
2/4/17ZIEGNFUSS, LEROY GLEN JRCDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
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