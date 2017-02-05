Daily arrest report for February 4, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/4/17
|BRUMLEY, RICHARD
|DANGEROUS WEAPON: CONCEAL
|2/4/17
|BRUMLEY, RICHARD
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|2/4/17
|BRUMLEY, RICHARD
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|2/4/17
|BRUMLEY, RICHARD
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|2/4/17
|BRUMLEY, RICHARD
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|2/4/17
|BRUMLEY, RICHARD
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|2/4/17
|KARR, TIMOTHY LAWSON
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|2/4/17
|KARR, TIMOTHY LAWSON
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|2/4/17
|KARR, TIMOTHY LAWSON
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|2/4/17
|KARR, TIMOTHY LAWSON
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|2/4/17
|KARR, TIMOTHY LAWSON
|FAILURE TO CONTROL SPEED TO AVOID COLLISION
|2/4/17
|RILL, TED WILLIAM
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|2/4/17
|ZIEGNFUSS, LEROY GLEN JR
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|2/4/17
|ZIEGNFUSS, LEROY GLEN JR
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|2/4/17
|ZIEGNFUSS, LEROY GLEN JR
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA