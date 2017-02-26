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Daily arrest report for February 25, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/25/17ANDREWS, KERRON DAVIDDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/25/17ANDREWS, KERRON DAVIDDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/25/17ANDREWS, KERRON DAVIDDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/25/17BRADEN, DARREN SCOTTASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/25/17CORTES-MATEOS, GERARDO ANTONIODRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
2/25/17CORTES-MATEOS, GERARDO ANTONIOMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
2/25/17CORTES-MATEOS, GERARDO ANTONIOBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
2/25/17CORTES-MATEOS, GERARDO ANTONIOBURGLARY-THIRD DEGREEHELD AT CCDC
2/25/17CORTES-MATEOS, GERARDO ANTONIOBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
2/25/17GAINES, DEQUAN TYHEEMVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/25/17LOGSDON, SEAN PATRICKTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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