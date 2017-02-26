Daily arrest report for February 25, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/25/17
|ANDREWS, KERRON DAVID
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/25/17
|ANDREWS, KERRON DAVID
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/25/17
|ANDREWS, KERRON DAVID
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/25/17
|BRADEN, DARREN SCOTT
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/25/17
|CORTES-MATEOS, GERARDO ANTONIO
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|2/25/17
|CORTES-MATEOS, GERARDO ANTONIO
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|2/25/17
|CORTES-MATEOS, GERARDO ANTONIO
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|2/25/17
|CORTES-MATEOS, GERARDO ANTONIO
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/25/17
|CORTES-MATEOS, GERARDO ANTONIO
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/25/17
|GAINES, DEQUAN TYHEEM
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/25/17
|LOGSDON, SEAN PATRICK
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE