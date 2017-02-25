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Daily arrest report for February 24, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/24/17BULLMAN, GALE THOMASCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONRELEASED ON BOND
2/24/17BUTTRY, NICOLE KRISTACONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/24/17GLASS, WAYNE WEBSTER IIICONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/24/17HOWES, TIMOTHY WAYNEDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/24/17HOWES, TIMOTHY WAYNEDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/24/17HOWES, TIMOTHY WAYNEDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/24/17HOWES, TIMOTHY WAYNEDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/24/17JAYARATNA, SUKHITA HIMANSHUCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
2/24/17JAYARATNA, SUKHITA HIMANSHUDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-UNSECURED BOND
2/24/17JAYARATNA, SUKHITA HIMANSHUPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTRELEASED-UNSECURED BOND
2/24/17JAYARATNA, SUKHITA HIMANSHUCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
2/24/17JAYARATNA, SUKHITA HIMANSHUCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
2/24/17JAYARATNA, SUKHITA HIMANSHUCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
2/24/17JAYARATNA, SUKHITA HIMANSHUDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
2/24/17KARR, TIMOTHY LAWSONDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED ON BOND
2/24/17KARR, TIMOTHY LAWSONDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED ON BOND
2/24/17KARR, TIMOTHY LAWSONRECKLESS DRIVINGRELEASED ON BOND
2/24/17KARR, TIMOTHY LAWSONDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED ON BOND
2/24/17KARR, TIMOTHY LAWSONDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED ON BOND
2/24/17KRUMRINE, LARRY EDWARDFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
2/24/17LESLIE, STEPHEN JAMESTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
2/24/17MARTIN, LANCE KYREECDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+ 
2/24/17MARTIN, LANCE KYREECDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE 
2/24/17MASON, TROY WAYNEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/24/17MAULER, SCOTT ALLEN SRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/24/17MAULER, SCOTT ALLEN SRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/24/17MAULER, SCOTT ALLEN SRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/24/17MAULER, SCOTT ALLEN SRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/24/17MOORE, JOAN FLORENCEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE 
2/24/17MOORE, JOAN FLORENCEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 
2/24/17MOORE, JOAN FLORENCEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL 
2/24/17NELSON, COREY DAVIDTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
2/24/17SEATON, SARAH ELIZABETHCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/24/17SEATON, SARAH ELIZABETHCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/24/17SEATON, SARAH ELIZABETHCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/24/17SHIPMAN, HEATHER LYNNTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
2/24/17SIMMS, DAKWON KNITECONTEMPT-VIOLATION OF PROBATIONRELEASED-UNSECURED BOND
2/24/17THOMAS, AARON CARLESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELSHELD AT CCDC
2/24/17TRENTZSCH, MICHAEL DAVIDINTOXICATED ENDANGERHELD AT CCDC
2/24/17TRENTZSCH, MICHAEL DAVIDASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/24/17WARNER, DAVID EDWARDCONSTRUCTIVE CIVIL CONTEMPTHELD AT CCDC
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