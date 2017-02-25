Daily arrest report for February 24, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/24/17
|BULLMAN, GALE THOMAS
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|RELEASED ON BOND
|2/24/17
|BUTTRY, NICOLE KRISTA
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/24/17
|GLASS, WAYNE WEBSTER III
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/24/17
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/24/17
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/24/17
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/24/17
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/24/17
|JAYARATNA, SUKHITA HIMANSHU
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/24/17
|JAYARATNA, SUKHITA HIMANSHU
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/24/17
|JAYARATNA, SUKHITA HIMANSHU
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/24/17
|JAYARATNA, SUKHITA HIMANSHU
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/24/17
|JAYARATNA, SUKHITA HIMANSHU
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/24/17
|JAYARATNA, SUKHITA HIMANSHU
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/24/17
|JAYARATNA, SUKHITA HIMANSHU
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/24/17
|KARR, TIMOTHY LAWSON
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED ON BOND
|2/24/17
|KARR, TIMOTHY LAWSON
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED ON BOND
|2/24/17
|KARR, TIMOTHY LAWSON
|RECKLESS DRIVING
|RELEASED ON BOND
|2/24/17
|KARR, TIMOTHY LAWSON
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED ON BOND
|2/24/17
|KARR, TIMOTHY LAWSON
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED ON BOND
|2/24/17
|KRUMRINE, LARRY EDWARD
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|2/24/17
|LESLIE, STEPHEN JAMES
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|2/24/17
|MARTIN, LANCE KYREE
|CDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+
|2/24/17
|MARTIN, LANCE KYREE
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|2/24/17
|MASON, TROY WAYNE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/24/17
|MAULER, SCOTT ALLEN SR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/24/17
|MAULER, SCOTT ALLEN SR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/24/17
|MAULER, SCOTT ALLEN SR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/24/17
|MAULER, SCOTT ALLEN SR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/24/17
|MOORE, JOAN FLORENCE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|2/24/17
|MOORE, JOAN FLORENCE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|2/24/17
|MOORE, JOAN FLORENCE
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|2/24/17
|NELSON, COREY DAVID
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|2/24/17
|SEATON, SARAH ELIZABETH
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/24/17
|SEATON, SARAH ELIZABETH
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/24/17
|SEATON, SARAH ELIZABETH
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/24/17
|SHIPMAN, HEATHER LYNN
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|2/24/17
|SIMMS, DAKWON KNITE
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/24/17
|THOMAS, AARON CARL
|ESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELS
|HELD AT CCDC
|2/24/17
|TRENTZSCH, MICHAEL DAVID
|INTOXICATED ENDANGER
|HELD AT CCDC
|2/24/17
|TRENTZSCH, MICHAEL DAVID
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/24/17
|WARNER, DAVID EDWARD
|CONSTRUCTIVE CIVIL CONTEMPT
|HELD AT CCDC