Scientists discover seven Earth-sized planets orbiting nearby star

Daily arrest report for February 22, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/22/17DEATON, BILLY DEWAYNECDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
2/22/17DEATON, BILLY DEWAYNECDS:POSSESS-NOT MARIJUANA 
2/22/17DOLLY, AMY GENNELLDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/22/17DOLLY, AMY GENNELLDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/22/17DOLLY, AMY GENNELLDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/22/17HOUGE, ANNEKE MAUREENFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/22/17JOHNSTON, JASON CARROLLASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/22/17MASON, TROY WAYNEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/22/17OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAHTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
2/22/17OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAHMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
2/22/17OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAHASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/22/17OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAHASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/22/17OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAHROBBERYHELD AT CCDC
2/22/17OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAHCONSPIRE-HOME INVASIONHELD AT CCDC
2/22/17OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAHHOME INVASIONHELD AT CCDC
2/22/17PERRY, JESSE FERRISCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/22/17QUALLS, SHANNON NICOLEPRESCRIPTION OBTAIN MAKING/UTTERING-FALSE/FORGEDRELEASED-UNSECURED BOND
2/22/17QUALLS, SHANNON NICOLEPRESCRIPTION OBTAIN BY FRAUDRELEASED-UNSECURED BOND
2/22/17QUALLS, SHANNON NICOLECDS OBTAIN BY MAKING/UTTERING FALSE/FORGED PRESCRIPTIONRELEASED-UNSECURED BOND
2/22/17QUALLS, SHANNON NICOLECDS:OBTAIN BY FRAUDRELEASED-UNSECURED BOND
2/22/17QUALLS, SHANNON NICOLEOBTAIN DRUG BY FRAUDRELEASED-UNSECURED BOND
2/22/17QUALLS, SHANNON NICOLECDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
2/22/17QUALLS, SHANNON NICOLEPOSSESS FORGED PRESCRIPTIONRELEASED-UNSECURED BOND
2/22/17SHILLER, JAMES FREDERICKTRESPASS: PRIVATE PROPERTYHELD AT CCDC
2/22/17SHILLER, JAMES FREDERICKHARASS; A COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
2/22/17WARD, ANTHONY JAMESFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/22/17YARBROUGH, TYRONE EDWARD 2NDCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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