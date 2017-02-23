Daily arrest report for February 22, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/22/17
|DEATON, BILLY DEWAYNE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|2/22/17
|DEATON, BILLY DEWAYNE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|2/22/17
|DOLLY, AMY GENNELL
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/22/17
|DOLLY, AMY GENNELL
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/22/17
|DOLLY, AMY GENNELL
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/22/17
|HOUGE, ANNEKE MAUREEN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/22/17
|JOHNSTON, JASON CARROLL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/22/17
|MASON, TROY WAYNE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/22/17
|OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAH
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|2/22/17
|OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAH
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|2/22/17
|OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/22/17
|OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/22/17
|OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAH
|ROBBERY
|HELD AT CCDC
|2/22/17
|OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAH
|CONSPIRE-HOME INVASION
|HELD AT CCDC
|2/22/17
|OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAH
|HOME INVASION
|HELD AT CCDC
|2/22/17
|PERRY, JESSE FERRIS
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/22/17
|QUALLS, SHANNON NICOLE
|PRESCRIPTION OBTAIN MAKING/UTTERING-FALSE/FORGED
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/22/17
|QUALLS, SHANNON NICOLE
|PRESCRIPTION OBTAIN BY FRAUD
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/22/17
|QUALLS, SHANNON NICOLE
|CDS OBTAIN BY MAKING/UTTERING FALSE/FORGED PRESCRIPTION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/22/17
|QUALLS, SHANNON NICOLE
|CDS:OBTAIN BY FRAUD
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/22/17
|QUALLS, SHANNON NICOLE
|OBTAIN DRUG BY FRAUD
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/22/17
|QUALLS, SHANNON NICOLE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/22/17
|QUALLS, SHANNON NICOLE
|POSSESS FORGED PRESCRIPTION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/22/17
|SHILLER, JAMES FREDERICK
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|HELD AT CCDC
|2/22/17
|SHILLER, JAMES FREDERICK
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|2/22/17
|WARD, ANTHONY JAMES
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/22/17
|YARBROUGH, TYRONE EDWARD 2ND
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE