Daily arrest report for February 2, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/2/17
|ALLEN, BRIAN DOUGLAS
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|2/2/17
|BAKER, DALTON JAMES
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/2/17
|BLACK-RADER, THERESE MICHELLE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/2/17
|BLAUCH, ERIC THOMAS
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/2/17
|CAUGHEY, BRIAN THOMAS FITZPATRICK
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/2/17
|CAUGHEY, BRIAN THOMAS FITZPATRICK
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/2/17
|CRABILL, MICHAEL ANTHONY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/2/17
|CRANE, SPENCER WHITTAKER
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|2/2/17
|FIROR, CHRISTOPHER BRIAN
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|2/2/17
|FIROR, CHRISTOPHER BRIAN
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|2/2/17
|FIROR, CHRISTOPHER BRIAN
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|2/2/17
|FIROR, CHRISTOPHER BRIAN
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|2/2/17
|FIROR, CHRISTOPHER BRIAN
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|2/2/17
|FIROR, CHRISTOPHER BRIAN
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|2/2/17
|HOOVER, JESSICA MARIE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/2/17
|KISER, LYNDIE PAULENE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/2/17
|KOOTZ, WARREN PHILLIP
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|2/2/17
|RIDDLE, TIMOTHY CHARLES
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/2/17
|RIDDLE, TIMOTHY CHARLES
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|2/2/17
|SMITH, JACOB TYLER
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|2/2/17
|SMITH, JACOB TYLER
|POSSESS REGULATED FIREARM BEING UNDER 21
|2/2/17
|SMITH, JACOB TYLER
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|2/2/17
|SMITH, JACOB TYLER
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|2/2/17
|SMITH, JACOB TYLER
|RECKLESS ENDANGERMENT
|2/2/17
|SWOBODA, CAROL SIMON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/2/17
|VICE, PERVIS DARNELL JR
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|RELEASED TO OTHER AGENCY