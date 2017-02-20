Daily arrest report for February 19, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/19/17
|BLIZZARD, AMBER NICOLE
|OFF-ROAD VEHICLE ON GOVERNMENT PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/19/17
|BLIZZARD, AMBER NICOLE
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/19/17
|COX, JOHN HENRY JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/19/17
|EVIANIAK, RAYMOND ELISHA
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|2/19/17
|EVIANIAK, RAYMOND ELISHA
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|2/19/17
|EVIANIAK, RAYMOND ELISHA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/19/17
|EVIANIAK, RAYMOND ELISHA
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|HELD AT CCDC
|2/19/17
|GIBSON, RODERICK ALFONZO JR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/19/17
|GIBSON, RODERICK ALFONZO JR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/19/17
|GIBSON, RODERICK ALFONZO JR
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/19/17
|GOODMAN, LISA PAULINE
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|2/19/17
|MANGIAPANE, ROBERT PRESTON
|CON-ROBBERY
|RELEASED ON BOND
|2/19/17
|MANGIAPANE, ROBERT PRESTON
|ROBBERY
|RELEASED ON BOND
|2/19/17
|SNEAD, DUSTIN LEE
|CON-ROBBERY
|HELD AT CCDC
|2/19/17
|SNEAD, DUSTIN LEE
|ROBBERY
|HELD AT CCDC
|2/19/17
|THOMPSON, BRENT TYLER
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/19/17
|THOMPSON, BRENT TYLER
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/19/17
|WALKER, MICHAEL GARY
|OFF-ROAD VEHICLE ON GOVERNMENT PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/19/17
|WALKER, MICHAEL GARY
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE