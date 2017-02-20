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Daily arrest report for February 19, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/19/17BLIZZARD, AMBER NICOLEOFF-ROAD VEHICLE ON GOVERNMENT PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/19/17BLIZZARD, AMBER NICOLEATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOPRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/19/17COX, JOHN HENRY JRASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
2/19/17EVIANIAK, RAYMOND ELISHAFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
2/19/17EVIANIAK, RAYMOND ELISHADISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
2/19/17EVIANIAK, RAYMOND ELISHAASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/19/17EVIANIAK, RAYMOND ELISHATRESPASS: PRIVATE PROPERTYHELD AT CCDC
2/19/17GIBSON, RODERICK ALFONZO JR RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/19/17GIBSON, RODERICK ALFONZO JR RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/19/17GIBSON, RODERICK ALFONZO JRDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/19/17GOODMAN, LISA PAULINEFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
2/19/17MANGIAPANE, ROBERT PRESTONCON-ROBBERYRELEASED ON BOND
2/19/17MANGIAPANE, ROBERT PRESTONROBBERYRELEASED ON BOND
2/19/17SNEAD, DUSTIN LEECON-ROBBERYHELD AT CCDC
2/19/17SNEAD, DUSTIN LEEROBBERYHELD AT CCDC
2/19/17THOMPSON, BRENT TYLERCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/19/17THOMPSON, BRENT TYLERCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/19/17WALKER, MICHAEL GARYOFF-ROAD VEHICLE ON GOVERNMENT PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/19/17WALKER, MICHAEL GARYATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOPRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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