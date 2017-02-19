Daily arrest report for February 18, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/18/17
|BLANTON, NICHOLAS RAY
|DISTURB THE PEACE
|HELD AT CCDC
|2/18/17
|BLANTON, NICHOLAS RAY
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|2/18/17
|BLANTON, NICHOLAS RAY
|INTOXICATED ENDANGER
|HELD AT CCDC
|2/18/17
|BLANTON, NICHOLAS RAY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/18/17
|BUNDY, GARRETT EVAN LIAM
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/18/17
|BUNDY, GARRETT EVAN LIAM
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/18/17
|BUNDY, GARRETT EVAN LIAM
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/18/17
|COOK, BRIAN LEE JR
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/18/17
|COOK, BRIAN LEE JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/18/17
|COOK, TYRELL LE KEITH
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/18/17
|COOK, TYRELL LE KEITH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/18/17
|GREEN, MELINDA ANN
|THEFT:$10,000 TO UND $100,000
|2/18/17
|GREEN, MELINDA ANN
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|2/18/17
|GREEN, MELINDA ANN
|UNAUTH REMOVAL OF PROP
|2/18/17
|GREEN, MELINDA ANN
|THEFT LESS THAN $100.00
|2/18/17
|HAMILTON, CHRISTOPHER ALAN
|DANGEROUS WEAPON: WEAR AND CARRY WITH INTENT TO INJURE
|HELD AT CCDC
|2/18/17
|HAMILTON, CHRISTOPHER ALAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/18/17
|HAMILTON, CHRISTOPHER ALAN
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/18/17
|LABALA, THEODORA DANIEL
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/18/17
|MONTI, GALEN ROBERT JR
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/18/17
|MONTI, GALEN ROBERT JR
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/18/17
|MORGAN, TYLER ALEXANDER
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|2/18/17
|SHORE, JOSEPH ALLEN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/18/17
|SMITH, JEFFREY VON
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/18/17
|SMITH, JEFFREY VON
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/18/17
|SMITH, JEFFREY VON
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/18/17
|SMITH, JEFFREY VON
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND