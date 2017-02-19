Roughly Speaking: Nico Sarbanes making a name for himself in jazz world

Daily arrest report for February 18, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/18/17BLANTON, NICHOLAS RAYDISTURB THE PEACEHELD AT CCDC
2/18/17BLANTON, NICHOLAS RAYDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
2/18/17BLANTON, NICHOLAS RAYINTOXICATED ENDANGERHELD AT CCDC
2/18/17BLANTON, NICHOLAS RAYASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/18/17BUNDY, GARRETT EVAN LIAMDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/18/17BUNDY, GARRETT EVAN LIAMDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/18/17BUNDY, GARRETT EVAN LIAMDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/18/17COOK, BRIAN LEE JRDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/18/17COOK, BRIAN LEE JRASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/18/17COOK, TYRELL LE KEITHDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/18/17COOK, TYRELL LE KEITHASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/18/17GREEN, MELINDA ANNTHEFT:$10,000 TO UND $100,000 
2/18/17GREEN, MELINDA ANNMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING 
2/18/17GREEN, MELINDA ANNUNAUTH REMOVAL OF PROP 
2/18/17GREEN, MELINDA ANNTHEFT LESS THAN $100.00 
2/18/17HAMILTON, CHRISTOPHER ALANDANGEROUS WEAPON: WEAR AND CARRY WITH INTENT TO INJUREHELD AT CCDC
2/18/17HAMILTON, CHRISTOPHER ALANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/18/17HAMILTON, CHRISTOPHER ALANASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
2/18/17LABALA, THEODORA DANIELDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/18/17MONTI, GALEN ROBERT JRDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/18/17MONTI, GALEN ROBERT JRDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/18/17MORGAN, TYLER ALEXANDERFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
2/18/17SHORE, JOSEPH ALLENFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/18/17SMITH, JEFFREY VONDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
2/18/17SMITH, JEFFREY VONDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
2/18/17SMITH, JEFFREY VONDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-UNSECURED BOND
2/18/17SMITH, JEFFREY VONDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
70°